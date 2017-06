Nhóm bán logo bảo kê "xe vua" khai hối lộ tiền tỷ cho 62 CSGT

Ngày 9/6, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 10 bị can trong đường dây bán logo bảo kê "xe vua" “giải cứu” xe quá tải trọng lưu thông tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

Bị cáo buộc chiếm hưởng hàng chục tỷ đồng, 9 trong số 10 người này bị truy tố về hành vi Đưa hối lộ. Người còn lại sắp bị đưa ra xét xử về hành vi Làm môi giới hối lộ.

Logo bảo kê ôtô quá tải trọng được bán với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng. Ảnh: Báo Giao Thông.

Cáo trạng xác định từ đầu năm 2014 đến tháng 8/2015, Nguyễn Văn Thới (41 tuổi), Trần Quốc Thái (46 tuổi), Lê Thị Cẩm Vân (35 tuổi, cùng ở TP.HCM) và đồng phạm móc nối với các lái xe, chủ xe tải thường lưu thông trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM chi tiền hối lộ lực lượng chức năng để không bị kiểm tra, xử phạt lỗi chở hàng quá tải.

Theo đó, các bị can đã bán logo có in chữ “Garage Thành Đô”, “Xe chở hàng”… để nhà xe dán lên ôtô làm ký hiệu nhận biết. Có tổng cộng 1.682 xe đã bỏ hàng chục tỷ đồng mua logo của các bị can.

Cáo trạng xác định sau khi bán logo, bị can Trần Quốc Thái đưa hối lộ hơn 2,2 tỷ đồng, hưởng lợi 360 triệu đồng. Nguyễn Văn Thới đưa hối lộ gần 5 tỷ đồng, hưởng lợi gần 17,5 tỷ đồng.

Còn Lê Thị Cẩm Vân bán logo được gần 8 tỷ đồng nhưng chỉ bỏ ra hơn 600 triệu đồng hối lộ lực lượng chức năng. Số tiền còn lại, các bị can khai đã tiêu vào mục đích cá nhân và dùng để nộp phạt khi xe mua logo bị xử lý.

Tại cơ quan công an, các bị can khai đã đưa hối lộ cho 62 CSGT và 18 TTGT. Khi cảnh sát triệu tập, số cán bộ này không thừa nhận hành vi nhận hối lộ.