Nhờ anh ruột đánh ghen

Ngày 17-12, CATP Vinh cho biết, hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Văn để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đánh ghen “Làm nhục người khác”. Liên quan đến vụ việc trên còn có Nguyễn Thị Hoàng Yến và Hà Danh Thắng (đều trú Hưng Đông, TP Vinh).

Theo đó, ngày 11-12, do nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với chị L., Nguyễn Thị Hoàng Yến rủ anh ruột Nguyễn Thanh Văn và anh rể Hà Danh Hằng thuê taxi để đi đánh ghen. Đến nơi, Yến cùng anh rể ngồi trong xe chờ ngoài cổng, còn Văn đi vào tận nơi làm việc của chị L. Tại đây, Văn phát hiện một người phụ nữ có đặc điểm đúng như Yến miêu tả, liền lấy số máy điện thoại của chị L. ra gọi (do Yến cung cấp). Thấy chị L. bốc máy, xác định đúng đối tượng cần đánh ghen, Văn tắt máy, quay trở ra cùng Yến và Hằng lên taxi đi đến khu vực xa dân cư chặn đường để dằn mặt chị L. 17 giờ 20 cùng ngày, khi chị L. đi xe máy về nhà, đến cánh đồng xa dân cư ở xóm 1, xã Nghi Liên thì bất ngờ bị Yến, Hằng và Văn chặn xe trước mặt. Sau đó Văn bẻ hai tay chị L. ra sau lưng, còn Yến cầm kéo xông vào cắt tóc nạn nhân. Hằng làm nhiệm vụ cảnh giới đề phòng người nhà chị L. đến. Do chị L. cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát thân nên kéo của Yến đã làm đầu chị L. chảy máu. Sau khi gây án, các đối tượng lên taxi chạy trốn, còn nạn nhân được người dân đến đưa vào Bệnh viện 115 băng bó vết thương và báo cơ quan CA.