Nhìn 2017: Một năm kinh hoàng của thiên tai và nhân họa

Những trận bão bất thường

Những ngày cuối cùng của năm 2017 sắp kết thúc, người dân cả nước đón nhận tin dự báo thời tiết nằm ngoài dự kiến, cơn bão số 16. Tembin đổ bộ vào khu vực các tỉnh miền nam Việt Nam giờ đã suy yếu trở thành áp thấp. Dù đã ngang qua, nhưng cơn bão bất thường đến vào cuối năm này đã làm rất nhiều người dân phương Nam nắng gió đứng ngồi không yên, phập phồng lo âu vì bão lũ.

Số trận bão kỷ lục được thống kê vào năm 2013 là 14 cơn bão/năm. Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hằng năm biển Đông chỉ có khoảng từ 10-11 cơn bão hoạt động mỗi năm. Tuy nhiên, năm 2017 số liệu ghi nhận lại là 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới, đây là những điều chưa từng có trong lịch sử.

Lần đầu tiên trong lịch sử có tới 16 cơn bão trong một năm (Ảnh: baomoi).

Ngày 11/6, cơn bão số 1 đổ bộ vào biển Đông nước ta với tên Quốc tế là Merbok. Đây được xem là một hiện tượng thiên nhiên khá bất thường, vì hàng năm cơn bão đầu tiên đổ bộ vào nước ta thường đến muộn hơn vào khoảng từ trung tuần đến cuối tháng 7.

Vào giữa tháng 9, người dân thuộc dải Bắc Trung Bộ đón cơn bão số 10 với sức gió giật cấp 12-13, gây những thiệt hại về người vô cùng nặng nề. 19 ngày sau, ngày 4/11, cơn bão số 11 Darmey đổ bộ vào vùng biển Phú Yên – Khánh Hòa với sức gió giật 130 km/h, mạnh cấp 12. Người ta gọi đó là cơn bão đặc biệt, nó đánh những con sóng cao gần 5m cuồn cuộn ập vào bờ, tung bọt trắng xóa, hàng dương liễu bên đường nghiêng ngả.

Hơn 30 năm qua, Khánh Hòa chưa từng có một cơn gió bão nào khủng khiếp đến vậy, thời gian đủ lâu tới mức người ta đã quên cả cách chống bão. Sau 9 tiếng hoành hành dữ dội, con số và nỗi đau mà nó để lại là điều người ta đều không dám đối diện. Hàng trăm người chết và bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy và hàng nghìn tỷ đồng theo gió bão bay tan.

Nắng nóng trong lịch sử trong vòng 46 năm

Trong vòng hơn 4 thập kỷ đã qua, lần đầu tiên vào năm 2017 người ta ghi nhận nền nhiệt độ miền Bắc tăng cao ở mức kỷ lục 42,5 độ C tại Thủ đô Hà Nội.Cùng thời điểm, nhiệt độ ghi nhận tại Lạng Sơn là 38,8 độ C (kỷ lục năm 2012 là 38,4 độ C), Bắc Giang 40,5 độ C (kỷ lục 1994 là 38,7 độ C), Phủ Liễn (Hải Phòng) 39,5 độ C (kỷ lục 2001 là 39 độ C)…

Lũ quét kinh hoàng và những mất mát thương tâm

Do tác động của La Nina yếu, mưa ở miền Bắc nhiều hơn, làm xuất hiện nhiều đợt lũ. Từ tháng 6 đến tháng 10, khu vực này trải qua 13 đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 2-3. Lũ quét, lũ ống và sạt lở đất xảy ra ở nhiều tỉnh miền núi.