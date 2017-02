Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2017

Vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng



Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2017. Theo đó, một loạt các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng bị xử phạt rất nặng. Theo các quy định trong Nghị định này, mức phạt với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường là từ 7 triệu đến 10 triệu đồng. Với hành vi không sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa làm rò rỉ, phát tán ra môi trường là từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2017 các hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu vực chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng (mức phạt cũ chỉ từ 200.000 đồng - 300.000 đồng). Hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng. Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Mức phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị và hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân

Theo Thông tư 320/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1/2, những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng như sau: Cán bộ làm nhiệm vụ ở trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người nếu chưa được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề; Cán bộ đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề được bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày/người. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao hoặc phân công làm nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân Trung ương được bồi dưỡng 150.000 đồng/ ngày/người.

Người khởi kiện, người tham gia tố tụng gửi tài liệu, chứng cứ qua mạng

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017. Trong đó quy định người khởi kiện, người tham gia tố tụng dân sự, tố tụng hành chính được lựa chọn giao dịch điện tử với Tòa án theo hình thức gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án hoặc chỉ nhận thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo; thời gian thực hiện các giao dịch điện tử trong tố tụng là 24/7, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. Nghị quyết cho phép người khởi kiện, người tham gia tố tụng gửi tài liệu, chứng cứ qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án; đồng thời, phải nộp bản chính hoặc bản sao hợp pháp tài liệu, chứng cứ đó chậm nhất là tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử

Từ ngày 1/2/2017, theo quy định tại Nghị định 07/2017 do Chính phủ ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Theo đó, người nước ngoài muốn có thị thực điện tử sẽ phải thực hiện việc khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử, tải ảnh và mẫu nhân thân hộ chiếu; nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí vào tài khoản quy định. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) sẽ trả lời người dân.

200 tỷ đồng mới được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Nghị định 175/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/2/2017 quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu là 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng theo quy định. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước ngày 15/02/2017 mới được quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Đặc biệt, chỉ được quảng cáo dưới hình thức bảng, biển hiệu đặt bên trong cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng phải đảm bảo người bên ngoài không nghe được, không nhìn thấy được nội dung quảng cáo.

Nghị định quy định nhiệm vụ Trưởng Ban thanh tra nhân dân cấp xã có hiệu lực

Nghị định 159 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân có hiệu lực từ 1/2/2017 quy định cấp Trưởng Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn được giao các nhiệm vụ, quyền hạn triệu tập, chủ trì các cuộc họp, hội nghị; chủ trì các cuộc giám sát, xác minh thuộc thẩm quyền của Ban; phân công nhiệm vụ cho thành viên; đại diện cho Ban trong mối quan hệ với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBND, Thường trực HĐND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Ngoài ra, Trưởng Ban thanh tra nhân dân sẽ được mời tham dự các cuộc họp của HĐND, UBND xã, phường, thị trấn có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh của Ban; tham dự các cuộc họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn có nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban.

Được đăng ký 2 nguyện vọng xét tuyển vào học hệ dự bị đại học

Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2017. Theo đó, thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ngay trong năm xét tuyển sẽ được đăng ký để xét tuyển vào học hệ dự bị đại học theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp Trung học phổ thông hoặc xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Tiêu chí xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT, thí sinh phải tốt nghiệp THPT; có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên trong 3 năm học THPT; có điểm trung bình chung của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12 từ 6,0 trở lên. Điều kiện để xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia bao gồm: Tốt nghiệp THPT; Tổng điểm của 3 bài thi/môn thi (không tính điểm ưu tiên) của tổ hợp xét tuyển đạt từ 12,0 điểm trở lên (không có bài thi/môn thi nào bị điểm liệt). Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển sẽ được đăng ký xét tuyển vào học tại 1 cơ sở dự bị đại học, mỗi thí sinh được nộp hồ sơ đăng ký 2 nguyện vọng (theo 2 tổ hợp môn và ghi rõ thứ tự nguyện vọng 1, 2) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho cơ sở dự bị đại học hoặc khai theo yêu cầu phần mềm tuyển sinh.

Nhiều trường hợp được miễn phí cấp thẻ căn cước công dân

Theo Thông tư 331/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 10/2/2017, 3 trường hợp được miễn nộp lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gồm cấp thẻ căn cước công dân lần đầu; đổi thẻ căn cước khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi; đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH

Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017. Theo đó, có 2 nhóm đối tượng được điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Với người tham gia BHXH bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

Cụ thể, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng trên được điều chỉnh theo công thức sau:

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện như sau:

Với người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

Thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với nhóm đối tượng trên điều chỉnh theo công thức sau:

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện như sau:

Hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an, thanh niên tình nguyện

Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH quy định chính sách hỗ trợ học nghề tới thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là thanh niên).Theo đó, thanh niên có nhu cầu tham gia học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp và chi hỗ trợ kinh phí học nghề, chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính. Thanh niên có nhu cầu tham gia học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng sẽ được hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Ngoài ra, thanh niên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Ban hành công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn chi tiết về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng. Đối tượng điều chỉnh là người chỉ huy (người sử dụng lao động) và quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng, người thử việc, người học nghề, tập nghề để làm việc (người lao động) tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài) thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng. Các đối tượng trên được phân thành 6 nhóm khác nhau. Thời gian huấn luyện lần đầu được quy định như sau: Ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 1, nhóm 4. Ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra đối với nhóm 2. Ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 3. Ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ) đối với nhóm 5. Ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm 6.

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y

Cụ thể, Thông tư 43/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Thông tư này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập. Đối tượng điều chỉnh bao gồm các chức danh: bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số (gọi chung là viên chức chuyên ngành y tế).

Về thời gian tập sự:Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y sĩ (hạng IV), điều dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV), kỹ thuật y (hạng IV), dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) phải thực hiện thời gian tập sự 06 (sáu) tháng; Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), bác sĩ y học dự phòng (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 09 (chín) tháng; Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III), dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y (hạng III), dinh dưỡng (hạng III), dân số viên (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 12 (mười hai) tháng.