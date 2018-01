Nhặt được súng ngoài đường, đem đi giải quyết mâu thuẫn

(Kiến Thức) - Nhặt được một khẩu súng quân dụng rạng côn xoay và 3 viên đạn, đối tượng Mạnh không tới cơ quan công an giao nộp mà đem đi giải quyết mâu thuẫn với đối thủ.

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Mạnh (SN 1991, trú tại thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về hành vi tàng trữ trái phép súng quân dụng.

Khẩu súng rulo và 3 viên đạn mà đối tượng Mạnh nhặt được.

Trước đó, do có mâu thuẫn với Lê Hùng Sơn (trú tại thôn Quân Đỉnh Bắc, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ), Nguyễn Đức Mạnh đã hẹn Sơn đến thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu để nói chuyện. Tại đây, Nguyễn Đức Mạnh đã rút súng đe dọa Lê Hùng Sơn.

Nhận tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khẩn trương đến hiện trường để giải quyết vụ việc, thu giữ khẩu súng của Mạnh và tiến hành đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận đã nhặt được một khẩu súng côn xoay và 3 viên đạn tại đoạn đường ĐH 72 (thuộc thôn Thượng, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ), sau đó mang về cất giấu.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan điều tra.

Kết quả giám định cho thấy, khẩu súng côn xoay của Nguyễn Đức Mạnh là vũ khí quân dụng .

Hiện tại, Công an huyện Quỳnh Phụ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Mạnh theo luật định.