Nhẫn tâm sát hại bạn gái chỉ vì nghi có người thứ ba

Ngày 10/1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Khoa, 18 năm tù giam về hành động sát hại bạn gái.

Theo cáo trạng, giữa Khoa và Lê Thị Kim Em (29 tuổi, trú tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có quan hệ tình cảm từ trước. Khoảng 14h’ ngày 18-6-2017, Khoa điện thoại rủ Kim Em đến huyện Châu Thành chơi. Trong lúc nói chuyện, Khoa nghi ngờ Kim Em có quan hệ tình cảm với người khác, nên lấy một con dao Thái Lan đưa cho Kim Em xem và dọa sẽ giết bất cứ người nào có quan hệ tình cảm với Kim Em, rồi để vào túi xách của Kim Em rồi cùng nhau đi ăn uống và thuê phòng trọ ngủ qua đêm.

Một lúc sau, phát hiện Kim Em còn thở, Khoa tiếp tục lấy chăn, gối đè lên mặt và dùng tay bóp cổ Kim Em cho đến chết rồi khóa cửa phòng trọ, lấy chìa khóa bỏ đi. Sau đó, Khoa nhắn tin cho mẹ ruột là đã giết người .

Đến sáng 20-6-2017, Khoa được người thân đưa đến Công an huyện Châu Thành đầu thú. Ngày 22-6-2017, Khoa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam để điều tra.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường trên 124 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại.