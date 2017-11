Nhân chứng vụ xe khách tông chết hai cháu bé lên tiếng

Liên quan đến vụ xe khách tông chết 2 đứa trẻ, theo anh Quách Công Lập (quê Thanh Hóa, tạm trú thị xã Dĩ An, Bình Dương), chiều ngày 13/2, anh lái xe máy trên đường đi đón con về. Khi đến ngã năm giao lộ đường Mỹ Phước- Tân Vạn thì đèn đỏ giao thông nên anh dừng lại chờ. Lúc này anh nhìn thấy chiếc xe ô tô 29 chỗ va chạm với một xe ô tô màu trắng đi cùng chiều.

Lúc này chiếc xe màu trắng đang đi chậm lại vì tín hiệu đèn giao thông đỏ hoặc do có tín hiệu đèn vàng. Cú tông mạnh đẩy xe màu trắng về phía trước khoảng 7-10m.

“Lúc này tôi thấy người lái xe tay vẫn cầm vô- lăng nhưng toàn thân gần như đứng thẳng dậy và tôi nghe tiếng kít- kít- kít rồi tiếp đến tiếng réc-réc-réc rồi xe ô tô cứ thế loạng choạng lao về phía chúng tôi. Lúc đó quá hoảng loạn tôi chỉ biết giật mạnh tay lái xe máy để thoát ra ngoài rồi kịp định thần để quay lại tìm con. Hiện trường thảm khốc, hai bé gái tử vong tại chỗ còn người mẹ bị thương bất tỉnh. Rất may tôi chỉ bị trầy xước, con gái may mắn không bị thương”, anh Lập kể lại.

Chiếc ô tô gây tai nạn rất nghiêm trọng nhưng cơ quan điều tra không khởi tố vì nguyên nhân khách quan. Ảnh: VH.

Anh Lập cho biết thêm, với tư cách người từng là tài xế chạy xe ô tô và có hiểu biết qua về vận hành của động cơ ô tô. Nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế xe ô tô 29 chỗ muốn tăng tốc độ để vượt đèn đỏ.

Nhưng do xử lý tình huống kém cho nên đã va quẹt vào xe ô tô đi cùng chiều dừng ở phía trước. Vì vậy tài xế đứng người đạp thắng đột ngột khiến cup-pen dầu như bị bục tràn ra ngoài làm thắng mất tác dụng.

“Chính vì thắng mất tác dụng xe lại đi với tốc độ cao đã làm hệ thống lái bị ảnh hưởng theo. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này. Mong công an điều tra làm rõ để lấy lại công bằng cho nạn nhân...”, anh Lập nói thêm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiều 13-2, chị Lê Thị Kim Chung (ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) chở hai con gái (sinh năm 2007 và 2015) bằng xe máy, dừng đèn đỏ tại đường Cây Da nối dài giao với đường Mỹ Phước-Tân Vạn. Chị và hai con gái đang dừng đèn đỏ thì bị ô tô khách 29 chỗ do tài xế Nguyễn Thái Dương (ngụ Hậu Giang) điều khiển tông vào khiến hai con gái chết tại chỗ. Riêng chị Chung và một người khác bị thương nặng, tỉ lệ thương tật trên 50%.

Theo kết luận của cơ quan Công an thị xã Dĩ An, hệ thống thắng chính của xe trước và sau tai nạn không đảm bảo an toàn. Chủ xe khách không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo quy định. Riêng tài xế Dương điều khiển ô tô khách gây tai nạn là do sự cố an toàn kỹ thuật mất thắng (yếu tố khách quan).

Việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe (GPLX) phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Từ đó cơ quan đều tra ra quyết định không khởi tố vụ án.

Nhiều chuyên gia luật cho rằng việc cơ quan công an không khởi tố vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó trước những thông tin báo chí đưa, hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Bình Dương và VKSND cùng cấp đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ để làm rõ.