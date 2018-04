Nguyên nhân “gây sốc” khiến 30 thanh niên hỗn chiến trên đường phố TPHCM

PV Kiến Thức vụ việc 30 thanh niên hỗn chiến trên đường phố, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục triệu tập hàng loạt người liên quan giữa 2 băng nhóm giang hồ. PC45 và Công an quận 3, TP HCM đã bắt được nhiều đối tượng trong vụ dùng súng, mã tấu gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phường 14, quận 3. Sáng 23/4, thông tin thêm vớivụ việc, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục triệu tập hàng loạt người liên quan giữa 2 băng nhóm giang hồ.

“Ngay sau cuộc hỗn chiến, PC45 và Công an quận 3 đã thu thập nhiều bằng chứng, trích xuất hàng loạt camera an ninh xung quanh khu vực để tiến hành truy bắt những người tham gia ẩu đả. Đến thời điểm này đã có 5 đối tượng bị tạm giữ”, lãnh đạo PC45 thông tin.

Theo kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân xảy ra cuộc hỗn chiến là do xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc đá gà ăn tiền tại con hẻm đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) gần đó. Độ gà ăn thua chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng giữa nhóm đối tượng Trần Thế Toàn và người tên Sang "Ngọ".

Bước đầu, nhà chức trách đã làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến là mâu thuẫn trong việc đá gà ăn tiền. Trong cuộc sát phạt, “trọng tài” đã xử hoà hai bên, song Toàn cho rằng mình là người thắng nên đối tượng này lớn tiếng chửi khiến Sang tức giận dẫn đến mâu thuẫn.

Ngay sau đó, Toàn gọi anh em, bạn bè mang theo súng bắn đạn bi hẹn nhóm Sang ra "nói chuyện". Đôi bên gặp nhau và dẫn đến hỗn chiến tại khu vực đường Trường Sa (phường 14, quận 3), một người bên nhóm Sang "Ngọ" bị trúng đạn bi nên cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 23/4, trao đổi với PV Kiến Thức, thông tin từ bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết, chiều qua (22/4), bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân tên H.H.T.N (24 tuổi) do Công an đưa vào trong tình trạng mạch, huyết áp không đo được do bị súng bắn. Ngay lập tức nam thanh niên này được đưa vào phòng mổ.

“Các bác sĩ đã gắp ra được một đầu đạn ở vết thương từ ngực xuống bụng. Đến rạng sáng nay, nạn nhân vẫn còn trong tình trạng rất nặng”, một bác sĩ bệnh viện Thống Nhất cho biết.