Nguyên Giám đốc trung tâm tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt tạm giam đối với Lê Hữu Lam, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm.

Chiều 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hữu Lam, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm thuộc Ban Quản lý Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế) về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lam tại đường Bà Triệu, phường Phú Hội, TP Huế.

Lê Hữu Lam ký vào các giấy tờ liên quan trước khi bị bắt.

Thông tin ban đầu, trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm, Lam đã có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trong trong gian đoạn từ năm 2011 – 2015. Trong đó, Lam cùng một số cá nhân khác công tác tại Trung tâm tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm đã ký khống các chứng từ kế toán để lập quỹ trái phép; có dấu hiệu tham nhũng và đưa hối lộ...

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.