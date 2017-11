Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất… từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên

Chiều tối ngày 23/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa cho biết, hiện lũ trên các sông ở Bình Định, Phú Yên đang lên. Trong khi đó, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đang xuống.



Mực nước các sông tính đến 16h ngày 23/11 như sau: Sông Bồ (Huế) tại Phú Ốc 2,78m, dưới BĐ2 0,22m; sông Hương (Huế) tại Kim Long 1,44m, trên BĐ1 0,44m; sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 7,12m, trên BĐ1 0,62m; sông Thu Bồn (Quảng Nam) tại Câu Lâu 2,17m, trên BĐ1 0,17m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 6,04m, dưới BĐ3 0,43m; sông Vệ tại trạm sông Vệ 3,0m, dưới BĐ2 0,5m; sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,27m, trên BĐ2 0,27m; sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 8,91m, trên BĐ2 0,41m…

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, trong 3 đến 6 giờ tới, lũ trên sông Kôn tại Thạch Hòa lên mức 7,4m, trên BĐ2 0,4m; sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 9,3m, dưới BĐ3 0,2m, sau xuống.

Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum tiếp tục xuống; các sông ở Thừa Thiên Huế, hạ lưu sông Ba dao động theo điều tiết của hồ chứa.

Cảnh báo, đêm nay (23/11), lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có khả năng lên lại.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và bắc Tây Nguyên.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam); huyện Tây Trà, Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và Vân Canh (Bình Định); Sơn Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sông Cầu (Phú Yên); Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Konplong (Kon Tum);

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp tại các huyện, thành phố: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế); Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Tiên Phước (Quảng Nam); Bình Sơn, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Mộ Đức, Sơn Tĩnh, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi); Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, thành phố Quy Nhơn (Bình Định); Tuy An, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên).

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2