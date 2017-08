Người phụ nữ buôn ma túy gào khóc náo loạn vì sợ chết

Ngày 22-8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên án chung thân đối với bị cáo Trần Thị Thanh Loan (36 tuổi, quê Đồng Nai) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Liên quan tới vụ án mua bán ma túy, bị can Dương Thị Mỹ Dung cũng bị khởi tố cùng tội danh. Tuy nhiên, ngày 30-8-2016, Dung đã chết do bị bệnh AIDS tại trại giam Chí Hòa. Vì vậy TAND TP HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can này.

Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Loan gục xuống, gào khóc thảm thiết van xin: "Tôi bị bệnh không còn sống được bao lâu nữa mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho tôi còn đường được trở về. Tôi sắp chết rồi, xin hãy thương tôi!".

Bị cáo Trần Thị Thanh Loan gào khóc thảm thiết sau khi nghe tòa tuyên án chung thân. Trước đó, bị cáo Loan cũng từng bị TAND TP HCM xử 14 năm tù về 2 tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".



Theo cáo trạng, vào lúc 20 giờ ngày 3-6-2015, lực lượng chức năng bắt quả tang Loan có hành vi mua bán trái phép 220g ma túy tại một quán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8, TP HCM). Tiến hành khám xét nơi ở của Loan, cơ quan chức năng thu giữ 10 gói nilon chứa hơn 800g ma túy.

Căn cứ vào lời khai của Loan, vào lúc 15 giờ 20 ngày 4-6-2015, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Dương Thị Mỹ Dung về hành vi phụ giúp cho Loan bán ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận từ tháng 9-2014, Loan cùng Dung có quan hệ đồng tính. Cả hai cùng thuê phòng trọ để chung sống tại quận 8. Để có tiền tiêu xài, Loan thường mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Đến tháng 5-2015, Loan gặp và quen biết với một người tên Bi (không rõ lai lịch) ở quận 1. Bi đặt vấn đề giao ma túy đá cho Loan bán. Nếu Loan bán được 100g ma túy đá với giá 50 triệu đồng, Loan sẽ được hưởng 2 triệu đồng.

Khoảng 19 giờ ngày 11-6-2015, Bi giao cho Loan hơn 1kg ma túy. Loan tự phân chia thành nhiều gói nhỏ rồi cất giấu tại nhà. Sau đó, Loan bán lẻ cho các con nghiện. Đến 19 giờ ngày 3-6-2015, có 1 đói tượng tên Bé (không rõ lai lịch) gọi đặt mua 200g ma túy với giá 100 triệu đồng. Khi Loan đang chờ giao ma túy cho đối tượng này thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.