Người phụ nữ bị sét đánh tử vong: Đau lòng cảnh con nhỏ khát sữa mẹ

Đã 3 ngày trôi qua, nhưng nhiều người dân ở xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc chị Ngô Thị Thu (SN 26 tuổi, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn) khi đang ngồi trong nhà thì bị sét đánh tử vong vào sáng ngày 25/4. Buồn lòng hơn khi mọi người biết được gia cảnh đáng thương của nạn nhân. Nạn nhân mất đi để lại đứa con trai - Nguyễn Việt Nam mới được 45 ngày tuổi khát sữa mẹ và 2 con gái riêng của chồng là anh Nguyễn Công Bằng (33 tuổi). Ngôi nhà cấp 4 lợp mái ngói của anh Bằng, chị Thu vẫn còn in nguyên vết sét đánh thủng mái, xé toạc một góc nhà. Cạnh ngôi nhà của gia đình nạn nhân là cây keo có tuổi thọ hàng chục năm cũng bị sét đánh xẻ dọc thân, sập ngọn vào sáng cùng ngày. Vết sét đánh in hằn trên thân cây keo vẫn làm nhiều người run rợ. Bế đứa con trai bé bỏng mới 45 ngày tuổi đã mất đi hơi ấm của mẹ, anh Bằng khẽ nghẹn giọng kể lại với PV: "Sáng 25/4, lúc đó trời mưa to cả tôi và vợ cùng con trai mới sinh nằm trên phản cạnh cửa sổ bất ngờ một tiếng sét đánh rẹt rất lớn. Cả 3 người chúng tôi bị hất tung xuống nền gạch, bát hương, tủ thờ cùng nhiều vật dụng trong nhà bị vỡ. Tôi bị bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy nghe mọi người bảo tôi đã ngất được 30 phút, còn vợ tôi lại tỉnh táo, con trai thì khóc ré lên". Thắp nén hương trước di ảnh của vợ, anh Bằng nói tiếp: "Mọi người bảo rằng vợ tôi không bị bất tỉnh, khi chồng con như thế còn hô hoán mọi người đến cứu. Khi tôi tỉnh lại thì vợ tôi cứ thế bất tỉnh, vợ tôi được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi". Những người thân của nạn nhân cho biết, anh Bằng hay ốm đau bệnh tật do bị tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Anh Bằng sau khi ly hôn vợ cũ, dù hoàn cảnh nghèo khó vẫn quyết định nhận nuôi 2 con gái. Đến năm 2016 thì Bằng gặp chị Thu là công nhân của một nhà máy ở Thái Nguyên nên quyết định đi bước nữa. Cưới nhau được hơn một năm chị Thu sinh hạ bé Nam. Chị Thu được gia đình bên nội yêu quý hết mực, họ coi chị Thu giống như con đẻ trong nhà. . Nhìn vào di ảnh của chị Thu, những người thân, hàng xóm của nạn nhân lại quay sang người con trai 45 ngày tuổi mà ứa nước mắt vì cháu khát sữa mẹ, khóc quấy liên tục.

