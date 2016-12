Người phụ nữ bị lừa bán và hành trình lưu lạc đẫm nước mắt

Nạn nhân là Sồng Thị P (20 tuổi, trú tại Phù Yên, Sơn La), được giải cứu sau 21 ngày lưu lạc nơi đất khách quê người vì bị lừa bán. Gặp lại người thân trong gia đình, P không giấu được sự xúc động, người phụ nữ hai con nghẹn ngào, chẳng nói được bằng lời...

Nạn nhân P được giải cứu an toàn về nước. Sồng Thị P đã có chồng và hai con. Cũng như bao người phụ nữ Mông ở bản vùng cao Phù Yên, cả cuộc đời cô gắn với núi rừng, lấy chồng rồi sinh con... Mọi việc sẽ bình lặng trôi đi nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh giữa P và người chị họ là Vàng Thị Sông vào những ngày cuối tháng 11/2016.



Qua câu chuyện, người chị họ rủ P sang Trung Quốc lấy chồng để có một cuộc sống sung sướng hơn nhưng P không đồng ý. Sau đó, người chị họ rủ P sang Trung Quốc mua quần áo đẹp...

Trước lời giới thiệu hấp dẫn của người chị họ, P đã mủi lòng và đồng ý cùng đi. Điểm hẹn tại ngã ba Gia Phù (Phù Yên), có 2 người đàn ông đến đón. Sau khoảng 4 giờ đồng hồ, tất cả đến một bờ sông (sau này xác định là sông Nậm Thi, thuộc địa phận TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai). P cùng người chị họ và các đối tượng vượt sông sang bên kia bờ. Khi nghe những người dân xung quanh xì xào, nói chuyện P mới biết đó là Trung Quốc.

P và người chị họ được đưa sâu trong nội địa rồi ở lại nhà của một người phụ nữ Việt Nam. Cùng ở phòng trọ với P có một cô gái quê Hà Nội. Với một chút vốn tiếng Kinh đã học ở phổ thông, P nói chuyện với cô gái cùng bị giam giữ mới biết họ đang rơi vào cái bẫy của những kẻ buôn người...

Sau hai ngày ở đây, bà chủ nhà tốt bụng đã lộ rõ bản chất của một kẻ buôn người. Đối tượng yêu cầu P phải lấy chồng Trung Quốc. Mặc cho P van xin, muốn được về với hai con, các đối tượng vẫn không đồng ý, chúng giam cô trong một căn phòng kín rồi quản lý rất gắt gao.

Trong tình cảnh đó, P đã mưu trí nghĩ đến một cách khác... Cô giả vờ đồng ý để tìm đường bỏ trốn. Đúng như suy tính của P, sau khi cô đồng ý các đối tượng có phần lơi lỏng hơn... Rồi trong khi các đối tượng dẫn giải P đến nhà chồng thì cô đã lợi dụng cơ hội trốn vào rừng. 10 ngày lẩn trốn ở đó, nạn nhân chỉ ăn quả rừng, uống nước suối... và có độc một bộ quần áo trên người.

Sau 10 ngày trốn chui trốn lủi chừng thấy yên ổn, P bắt đầu mò ra ngoài. Trong cuộc hành trình trốn chạy, cô gái người Mông may mắn gặp được những người tốt. Đầu tiên phải kể đến người đàn bà Mông bán quán ven đường.

Khi biết gia cảnh của P, người phụ nữ ngỏ ý muốn cô ở lại làm dâu, con trong gia đình nhưng P từ chối... Người phụ nữ Mông thương tình cho P 100 NDT rồi chỉ đường cho cô đến Công an Trung Quốc trình báo. Trong những ngày đó, sự bất đồng về ngôn ngữ cũng là một trở ngại trong hành trình trở về của P...

Sau nhiều ngày bị lưu giữ ở đây, cô được đưa ra biên giới Việt Nam, giao cho trạm Hà Khẩu nhưng vì không có giấy tờ nên chẳng thể về được Việt Nam. Trong những ngày lưu trú tại đây, P thường đến quán ăn sáng của một người đàn ông...

Trong một lần tình cờ nói chuyện, P mới biết ông là người Việt Nam nên đã chia sẻ về cảnh ngộ của mình; nỗi thương nhớ con... Với chiếc điện thoại nhặt được trong những ngày trốn chạy, người chủ quán đã giúp đỡ P mua được chiếc sim điện thoại để liên lạc được với người thân trong gia đình.

Vụ giải cứu bắt nguồn từ cuộc điện thoại của P gọi về gia đình, sau 21 ngày lưu lạc nơi đất khách quê người... Với tia hy vọng mong manh, người thân trong gia đình đã đến Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La nhờ hỗ trợ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra xác định nạn nhân đã bị lừa bán ở khu vực Hà Khẩu...

Ngày 18/12, thông tin về sự việc được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La chuyển đến Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai. Sau khi tiếp nhận, Phòng An ninh điều tra đã trao đổi thông tin với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hỗ trợ phối hợp giải cứu an toàn về nước.

>>>> Mời quý độc giả xem video về những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):