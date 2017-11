Người Hà Nội hô to "Welcome to Việt Nam" chào đón Tổng thống Donald Trump

Đúng 17h chiều nay, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đến hơn 18h, đoàn xe của Tổng thống Mỹ mới di chuyển về nội thành Hà Nội, nhưng hàng ngàn người dân đã xếp hàng chờ đón từ rất sớm dọc tuyến đường đoàn xe ông Trump đi qua. Lúc 20h trên phố Tràng Tiền, biết tin Tổng thống Donald Trump đến Hà Nội, hàng nghìn người dân tập trung dọc hai bên phố để chào đón, mong muốn tận mắt nhìn thấy vị Tổng thống Mỹ. Nhiều người dân còn hô to "Welcome to Việt Nam" khi đoàn xe Tổng thống Donald Trump đi qua. Người dân Hà Nội háo hức đón chờ vị Tổng thống Mỹ. Đội hình xe dẫn đoàn, đoàn xe của Tổng thống Donand Trump bắt đầu đi qua phố Tràng Tiền trong tiếng reo hò chào đón nồng nhiệt của người dân Hà Nội. Người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc mà không phải lúc nào cũng được gặp – đoàn xe của Tổng thống Mỹ di chuyển trên đường phố Việt Nam. Lực lượng công an đã chăng dây quanh khu vực vỉa hè để đảm bảo an ninh cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ. Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa ra đường chào đón Tổng thống Donald Trump.

