Người đàn ông đi làm đồng bị "đạn lạc": 9 ngày vẫn chưa thể gắp đạn ra

Ngày 14/1, anh Phạm Thọ Đông (43 tuổi, trú xóm 8, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn), người bị đạn lạc găm vào người khi đang làm đồng, cho biết viên đạn vẫn đang nằm trong người và chưa thể gắp ra.



Anh Đông đã ra viện nhưng chưa thể gắp viên đạn ra. Ảnh: Khánh An "Tôi đã xuất viện trở về nhà. Do đạn nằm sâu, nếu phẫu thuật thì rất phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng nên các bác sỹ bảo chưa nên phẫu thuật. Hiện khu vực tôi bị đạn găm vào đang đau nhức", anh Đông nói.



Trước đó, ngày 5/1, khi đang làm việc trên cánh đồng Cửa Trang (xã Nam Xuân) thì anh Đông bỗng dưng bị trúng đạn. Viên đạn xuyên thủng quần vào găm trong người.

Anh Đông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu. Đến ngày 8/1, anh Đông được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Theo giấy ra viện của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cho anh Đông ngày 12/1 chuẩn đoán: "Dị vật cản quang chân hông (P) do hỏa khí"; phương pháp điều trị: "nội khoa". Lời dặn của thầy thuốc: Uống thuốc theo đơn, khám lại sau một tháng hoặc khi có bất thường".

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cũng cấp cho anh Đông giấy hẹn tái khám vào ngày 2/2/2017, hoặc đến bất kỳ thời gian nào trước ngày hẹn khám lại nếu có dấu hiệu bất thường".