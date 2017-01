Người dân Hà Nội đi chùa cầu may sau giao thừa Tết Đinh Dậu

Theo phong tục cổ truyền của người Việt, sau thời khắc giao thừa Tết Đinh Dậu, ngoài việc cúng đầu năm tại nhà, nhiều người đã đi chùa để cầu mong may mắn cho năm mới. Tại tất cả các đình, đền, chùa tại Hà Nội, rất đông những người đã tới lễ để cầu tài, cầu lộc cho năm mới. Theo quan sát của PV Kiến Thức, năm nay do TP Hà Nội không bắn pháo hoa nên ngay sau giao thừa, dòng người đã ùn ùn tới đi lễ tại các đền, chùa trong khu vực phố cổ. Tại đền Bạch Mã - Hàng Buồm, một trong tứ trấn của hoàng thành Thăng Long, rất nhiều người dân tới đây để cầu khấn. Lường trước tình hình có thể đông đúc, lực lượng an ninh của các phường lân cận đã được huy động để đảm bảo trật tự cho người dân đi lễ. Ngoài đường phố, rất nhiều người dân đã bày vàng mã để hóa vàng cầu khấn cho năm mới. Ngoài những đền, chùa trong khu vực phố cổ, chùa Quán Sứ cũng là một địa điểm được nhiều người dân Thủ Đô lựa chọn để cầu khấn. Tình trạng đông đúc vẫn xảy ra nhưng hiện tượng chen lấn xô đẩy như mọi năm đã không xảy ra. Người dân đi lễ trong nghiêm trang và trật tự. Việc hóa vàng trong chùa đã không xảy ra và để đề phòng hỏa hoạn, mỗi người dân chỉ được thắp 1 nén nhang. Quang cảnh đông đúc người lễ bái trong chùa Quán Sứ - Hà Nội. Tất cả các ban lễ tại chùa Quán Sứ đều tấp nập người cầu khấn. Theo quan sát của PV Kiến Thức, tình hình an ninh trật tự tại các đình, đền, chùa tại Hà Nội đều đảm bảo, không xảy ra tình trạng chặt chém, chèo kéo hay móc túi.

Theo phong tục cổ truyền của người Việt, sau thời khắc giao thừa Tết Đinh Dậu, ngoài việc cúng đầu năm tại nhà, nhiều người đã đi chùa để cầu mong may mắn cho năm mới. Tại tất cả các đình, đền, chùa tại Hà Nội, rất đông những người đã tới lễ để cầu tài, cầu lộc cho năm mới. Theo quan sát của PV Kiến Thức, năm nay do TP Hà Nội không bắn pháo hoa nên ngay sau giao thừa, dòng người đã ùn ùn tới đi lễ tại các đền, chùa trong khu vực phố cổ. Tại đền Bạch Mã - Hàng Buồm, một trong tứ trấn của hoàng thành Thăng Long, rất nhiều người dân tới đây để cầu khấn. Lường trước tình hình có thể đông đúc, lực lượng an ninh của các phường lân cận đã được huy động để đảm bảo trật tự cho người dân đi lễ. Ngoài đường phố, rất nhiều người dân đã bày vàng mã để hóa vàng cầu khấn cho năm mới. Ngoài những đền, chùa trong khu vực phố cổ, chùa Quán Sứ cũng là một địa điểm được nhiều người dân Thủ Đô lựa chọn để cầu khấn. Tình trạng đông đúc vẫn xảy ra nhưng hiện tượng chen lấn xô đẩy như mọi năm đã không xảy ra. Người dân đi lễ trong nghiêm trang và trật tự. Việc hóa vàng trong chùa đã không xảy ra và để đề phòng hỏa hoạn, mỗi người dân chỉ được thắp 1 nén nhang. Quang cảnh đông đúc người lễ bái trong chùa Quán Sứ - Hà Nội. Tất cả các ban lễ tại chùa Quán Sứ đều tấp nập người cầu khấn. Theo quan sát của PV Kiến Thức, tình hình an ninh trật tự tại các đình, đền, chùa tại Hà Nội đều đảm bảo, không xảy ra tình trạng chặt chém, chèo kéo hay móc túi.