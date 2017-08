Người đàn bà một con “giăng bẫy” lừa đảo hàng loạt thanh niên

Ngày 18-8, đưa Mai Thị Hiệu (SN 1983, trú ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định xử phạt bị cáo này 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 7 thanh niên có nhu cầu xuất ngoại.



Quá trình xét xử cho thấy, Mai Thị Hiệu vốn là nhân viên làm việc theo diện hợp đồng lao động tại một trường trung cấp nghề. Công việc chính của Hiệu là thu nhận hồ sơ ở phòng đào tạo. Làm việc tại đây, người đàn bà một con biết rõ cuối năm 2012, phía Hàn Quốc đã ra văn bản tạm dừng việc tuyển dụng lao động là người Việt Nam.



Mai Thị Hiệu tại phiên tòa