Người bịt mặt xông vào trường mầm non bắt cóc trẻ em?

Ngày 23/12, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ nghi án bắt cóc trẻ em tại một trường mầm non ở huyện.

Theo cô Nguyễn Thị Hoàn, giáo viên Trường mầm non Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), vào 13h30 ngày 21/12, khi cô đang chuẩn bị giáo cụ thì thấy một người đàn ông bịt khẩu trang đi vào trường, phía ngoài cổng là phụ nữ đứng chờ.

Trường mầm non Kỳ Thư. Ảnh: CTV.

Thấy vậy, nữ giáo viên đến hỏi người đàn ông đi đón trẻ nào nhưng anh ta không trả lời. Người lạ định kéo cửa xông vào lớp học thì cô Hoàn tiến đến ngăn cản và truy hô.

Lúc này, người bịt mặt bỏ chạy, leo qua tường rào của trường rồi cùng phụ nữ ở ngoài tẩu thoát.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng trường mầm non Kỳ Thư, cho biết đã báo sự việc lên lực lượng chức năng và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện.

Sau vụ việc, UBND xã Kỳ Thư đã điều động cán bộ đến trường học để canh giữ, đảm bảo an ninh.

Trước đó, chiều ngày 22/11, tại tổ dân phố 9 (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ đôi nam nữ bắt cóc hụt bé 3 tháng tuổi . Sau vụ việc, Công an Hà Tĩnh đã phát thông báo, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác.

Mời bạn xem clip Giả danh người nhà để bắt cóc trẻ em - Nguồn: VTC16: