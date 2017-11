Nghi phạm giết người tình phải đền tội với mức án nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Hải (SN 1979, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, chị H.T.Y. (31 tuổi, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có chồng đang đi cai nghiện. Trong thời gian vắng chồng, Y. quen với Hải và có mượn tiền đóng hụi, Hải cũng đã có gia đình. Thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Y. đòi chia tay nhưng Hải không đồng ý.

Nghi phạm Lưu Văn Hải. (Ảnh báo Đồng Nai).

Trưa ngày 15/11, Hải đến nhà cũng là nơi chị Y. mở tiệm cắt tóc để nói chuyện. Tại đây giữa hai người tiếp tục xảy ra cự cãi. Vì bực tức, Hải xô ngã chị Y. rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi sát hại người tình, Hải đi mua thuốc ngủ về uống và nằm cạnh chị Y. với mục đích tự tử nhưng bất thành. Khi tỉnh dậy, Hải thấy mình vẫn bình thường nên đã bỏ đi về phòng trọ gần đó.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nghi can sát hại chị Y. là Hải nên đã đưa về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhận định về vụ việc, luật gia Nguyễn Ánh Hồng, chuyên ngành luật Hình sự, khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, hành vi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết của Lưu Văn Hải đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo quy định tại Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Luật gia Hồng phân tích: "Rõ ràng, Hải nhận thức được việc dùng tay bóp cổ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chị Y.. Hải thấy trước được hậu quả chết người có thể xảy ra nhưng để xả cơn bực tức, đạt được mục đích của mình nên đã có ý thức để mặc. Hành vi này xâm phạm đến quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng của con người cần phải lên án và có hình phạt xử lý nghiêm minh".

Theo luật gia Hồng, trong quá trình điều tra nếu cơ quan công an làm rõ được Hải phạm tội vì động cơ đê hèn dựa trên toàn bộ nội dung diễn biến sự việc, mục đích, động cơ, mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân, tính chất hành vi... thì có thể áp dụng điểm q, khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, nghi phạm Lưu Văn Hải có thể đối mặt với án tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người phạm tội còn bị cấm làm công việc nhất định từ 1-5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1-5 năm.

"Vụ việc cũng là bài học cảnh tỉnh cho những cặp đôi có mối quan hệ tình cảm và xã hội phức tạp", luật gia Hồng nhấn mạnh.