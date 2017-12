Nghi phạm cắt gân tự sát sau khi sát hại người yêu

Tin mới nhất liên quan đến vụ việc nữ sinh Phan Thị Thanh Hằng (SN 2000, lớp 12 ở trường THPT Con Cuông, Nghệ An) bị sát hại, chiều ngày 2/12, Công an huyện Con Cuông cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can bắt giữ hung thủ Phạm Văn Quý (SN 1999, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An).

Phạm Văn Quý đang bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, giữa Quý và nạn nhân Hằng có quan hệ tình cảm nửa năm nay. Đến trưa ngày 29/11 Quý đưa nạn nhân đến vườn quốc gia Pù Mát để tham quan nhưng đã xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm Quý đã ra tay sát hại Hằng bằng 12 nhát dao, rồi giấu xác người yêu vào bụi cây để phi tang.

Tiếp đó, Quý về nhà rồi tự cắt gân tự sát nhưng người thân phát hiện và đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời. Đdến sáng 30/11 gia đình nạn nhân liên lạc với Quý về việc Hằng mất tích nhưng hung thủ này đã nói dối và bịa chuyện.

Điều đáng nói Quý chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ và đi học nghề rồi làm tại một xưởng hàn xì. Chuyện Hằng và Quý yêu nhau người thân hai bên đều biết.

Trong diễn biến liên quan, được biết, chiều ngày 2/12 chính quyền xã Bồng Khê đã phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ tiễn đưa nữ sinh Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, chị Lô Thị Thơm (trú ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê) mẹ của nữ sinh Hằng đã đến Công an huyện Con Cuông trình báo về việc Hằng mất tích đã hơn 3 ngày. Theo trình báo của gia đình, trước đó, Hằng xin phép mẹ đi chợ Cây Chanh ở huyện Anh Sơn mua quần áo với bạn trai. Do đến khuya không thấy Hằng về gia đình suốt ruột đi tìm nhưng không được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.