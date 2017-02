Nghệ An: Tai nạn nghiêm trọng, 4 người thương vong

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 1/2, trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam, thuộc địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Vào thời điểm trên, xe ô tô, BKS 37C - 062.02 do anh Phạm Văn Lai (41 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển, chạy gần giữa cầu Rộ thì tông vào xe máy, BKS 37H6 - 4607 và xe máy, BKS 29U6 - 2956.

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người trong một gia đình thương vong.

Cú tông mạnh khiến ba người trên xe máy bay qua lan can rơi thẳng xuống bãi sông từ độ cao khoảng 30m. Bà Nguyễn Thị Xuân và con dâu Vi Thị Huệ tử vong tại chỗ; cháu Võ Hùng Huy, 3 tuổi (con chị Huệ) bị thương nặng được người dân khu vực nhanh chóng chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Người lái xe là anh Võ Văn Tĩnh (chồng của chị Huệ) cũng bị thương nặng sau khi văng vào lan can cầu, chân bị đứt lìa, rơi xuống sông.

Một nhân chứng vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại sự việc lúc đó: “Tôi nghe tiếng ầm, ngoảnh lại không thấy người trên xe đâu. Kinh khủng quá!”.

Vụ tai nạn làm hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, xe ô tô bị móp hỏng phần đầu. Ông Phan Chính Tâm, Bí Thư Đảng ủy xã Võ Liệt cho biết, vụ tai nạn quá thương tâm.

Nạn nhân bị văng qua lan can cầu, tơi xuống đất bên bờ sông Lam.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, người dân và cán bộ xã, công an huyện Thanh Chương, công an xã Võ Liệt có mặt tại hiện trường, đưa hai người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, bảo vệ hiện trường, điều tra vụ tai nạn, phân luồng, điều tiết giao thông tránh ách tắc kéo dài.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP HCM, Đại tá Lương Thế Lộc (Trưởng Công an huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An) cho biết qua công tác khám nghiệm, điều tra hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra xác định lỗi là do ô tô lấn phần đường của xe máy gây nên tai nạn thương tâm này.

“Ngày tết, người đi chơi, lễ tết nhiều, lượng người tham gia giao thông đông nên người dân cần phải hết sức cẩn thận. Đi đường phải làm chủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường. Đừng để nhanh một phút mà chậm cả đời, hối hận thì cũng muộn. Mới mùng 5 tết, anh em thấy vậy, xót lắm”, Đại tá Lộc chia sẻ.

Hiện tại theo nguồn tin chúng tôi nhận được, cháu Võ Hùng Huy bị thương nặng khi rơi xuống cầu cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Thanh Chương điều tra, làm rõ.