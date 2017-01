Nghệ An: Mâu thuẫn, vợ tưới nước sôi lên người chồng

Vụ việc vợ tưới nước sôi lên người chồng do mâu thuẫn xảy ra tại xã Nghĩa Phú, huyện nghĩa Đàn, Nghệ An.

Ngày 30/1 thông tin từ Công an xã Nghĩa Phú, huyện nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ việc vợ tưới nước sôi lên người chồng do mâu thuẫn.

Anh N. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn vùng mặt, ngực, bụng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày (26.1) (tức đêm 29 Tết), anh C.Đ.N. (37 tuổi), trú tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đi uống rượu tất niên về nhà, thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là Đ.T.C.H. (44 tuổi). Sau đó, anh N. nằm ngủ ở ghế trong nhà.

Thấy chồng ngủ say, người vợ dùng nước sôi đổ lên người chồng từ vùng mặt đến ngực, bụng. Đến khi người dân chạy sang, thì người vợ mới mở cửa và buông anh N. ra.

Ngay sau đó, anh N. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn vùng mặt, ngực, bụng.

Được biết, anh N. là người chồng thứ hai của chị H. hiện có chung với nhau một người con. Theo người dân, thời gian gần đây cuộc sống vợ chồng anh N. có nhiều mâu thuẫn .

Hiện anh N. sau khi được cấp cứu, gia đình đã xin bệnh viện đưa anh N. về nhà chữa trị.