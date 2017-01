Nghệ An: Lội bùn thăm trường thưởng Tết giáo viên 30.000 đồng

Cách TP. Vinh khoảng gần 170 km, phải mất gần 4 tiếng đi ô tô, chúng tôi mới có mặt ở Thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Con đường đang làm dang dở vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu chưa đầy 2 km nhưng toàn bùn đất, lầy lội mỗi khi trời mưa. Trường có 298 em học sinh ở 4 khối 6,7,8,9 được tuyển sinh từ 11 xã trong toàn huyện Quỳ Châu. Trong đó học sinh đồng bào dân tộc Thái 285 em (chiếm tỷ lệ 95,6 %), dân tộc Kinh có 10 em (chiếm tỷ lệ 3,4 %), còn lại là dân tộc Thổ 3 em (chiếm tỷ lệ 1 %). Với hơn 60% học sinh thuộc diện hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại rất khó khăn, có em sống cách trường hơn 30 km đường rừng. Hiện nay, trong quá trình hoàn thiện các hạng mục công trình phục vụ nội trú như nhà ăn, nhà ở, nhà hiệu bộ, nhà công vụ… nên nhiều sinh hoạt của các thầy, cô giáo cùng các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Anh – Chủ tịch Công đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu cho biết: “Công đoàn nhà trường có 38 thành viên, đời sống của các đoàn viên cơ bản ổn định; chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, dịp lễ tết… nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó của tổ chức công đoàn trong nhà trường”. Khi PV chia sẻ về mức thưởng Tết 30.000 đồng mà nhà trường đã báo cáo, cô Anh tâm sự: “Đây là những phần quà nhỏ được trích ra từ quỹ công đoàn của nhà trường nhằm để động viên các thầy cô giáo vào dịp Tết”. Còn cô giáo Sầm Thị Hợi - GV chủ nhiệm lớp 8A2 cho biết: “Tổ chức công đoàn nhà trường hoạt động rất tốt, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chăm lo, động viên đời sống của các thành viên, đồng thời giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn”. Do đặc điểm là trường nội trú nằm ở địa bàn huyện miền núi khó khăn, phần lớn các em học sinh có lối sống hằng ngày theo bản sắc văn hóa, dân tộc của mình. Các em luôn hồn nhiên, giản dị, thật thà, có trách nhiệm với những công việc được phân công trong nhà trường… Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, Thầy giáo Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu chia sẻ: “Với gần 98% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nên cuộc sống còn rất khó khăn, việc đi lại còn rất vất vả. Tuy là khó khăn nhưng mấy năm qua nhà trường luôn đứng tốp đầu của huyện về chất lượng học tập, số lượng học sinh giỏi. Đồng thời đứng tốp đầu trong số 6 trường DTNT THCS trên địa bàn toàn tỉnh”. Thầy Hùng cũng cho biết thêm: “Năm nay thì các thầy, cô giáo mới chỉ có một phần quà nhỏ từ công đoàn nhà trường, còn phía BGH nhà trường cũng chưa có quà gì cho các giáo viên vì nguồn kinh phí chưa có”. Cũng qua số liệu khảo sát về việc làm, đời sống và thu nhập của 37 cán bộ, nhà giáo, người lao động đang công tác tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu trong năm 2016 cho thấy, mức tiền lương cao nhất là 9.549.000 đồng/tháng, mức lương bình quân 5.524.000 đồng/ tháng và mức lương thấp nhất là 1.500.000 đồng/tháng. Còn theo số liệu khảo sát tại 121 trường THPT và các đơn vị trực thuộc quản lý của Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An, mức quà Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trung bình cho mỗi cán bộ, giáo viên các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh là 502.000 đồng. Trong đó, cao nhất là 2.000.000 đồng thuộc về Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An. Đơn vị có mức quà tết thấp nhất là 30.000 đồng thuộc đơn vị Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu. Riêng trường THPT Cù Chính Lan (huyện Quỳnh Lưu) không có quà tết do nhà trường không có đủ học sinh, thu không đủ chi. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công đoàn ngành Giáo dục - Sở GD&ĐT Nghệ An cũng có những phần quà hỗ trợ, động viên cho 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người để vui xuân, đón tết.

Cách TP. Vinh khoảng gần 170 km, phải mất gần 4 tiếng đi ô tô, chúng tôi mới có mặt ở Thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Con đường đang làm dang dở vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu chưa đầy 2 km nhưng toàn bùn đất, lầy lội mỗi khi trời mưa. Trường có 298 em học sinh ở 4 khối 6,7,8,9 được tuyển sinh từ 11 xã trong toàn huyện Quỳ Châu. Trong đó học sinh đồng bào dân tộc Thái 285 em (chiếm tỷ lệ 95,6 %), dân tộc Kinh có 10 em (chiếm tỷ lệ 3,4 %), còn lại là dân tộc Thổ 3 em (chiếm tỷ lệ 1 %). Với hơn 60% học sinh thuộc diện hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại rất khó khăn, có em sống cách trường hơn 30 km đường rừng. Hiện nay, trong quá trình hoàn thiện các hạng mục công trình phục vụ nội trú như nhà ăn, nhà ở, nhà hiệu bộ, nhà công vụ… nên nhiều sinh hoạt của các thầy, cô giáo cùng các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Anh – Chủ tịch Công đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu cho biết: “Công đoàn nhà trường có 38 thành viên, đời sống của các đoàn viên cơ bản ổn định; chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, dịp lễ tết… nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó của tổ chức công đoàn trong nhà trường”. Khi PV chia sẻ về mức thưởng Tết 30.000 đồng mà nhà trường đã báo cáo, cô Anh tâm sự: “Đây là những phần quà nhỏ được trích ra từ quỹ công đoàn của nhà trường nhằm để động viên các thầy cô giáo vào dịp Tết”. Còn cô giáo Sầm Thị Hợi - GV chủ nhiệm lớp 8A2 cho biết: “Tổ chức công đoàn nhà trường hoạt động rất tốt, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chăm lo, động viên đời sống của các thành viên, đồng thời giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn”. Do đặc điểm là trường nội trú nằm ở địa bàn huyện miền núi khó khăn, phần lớn các em học sinh có lối sống hằng ngày theo bản sắc văn hóa, dân tộc của mình. Các em luôn hồn nhiên, giản dị, thật thà, có trách nhiệm với những công việc được phân công trong nhà trường… Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, Thầy giáo Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu chia sẻ: “Với gần 98% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nên cuộc sống còn rất khó khăn, việc đi lại còn rất vất vả. Tuy là khó khăn nhưng mấy năm qua nhà trường luôn đứng tốp đầu của huyện về chất lượng học tập, số lượng học sinh giỏi. Đồng thời đứng tốp đầu trong số 6 trường DTNT THCS trên địa bàn toàn tỉnh”. Thầy Hùng cũng cho biết thêm: “Năm nay thì các thầy, cô giáo mới chỉ có một phần quà nhỏ từ công đoàn nhà trường, còn phía BGH nhà trường cũng chưa có quà gì cho các giáo viên vì nguồn kinh phí chưa có”. Cũng qua số liệu khảo sát về việc làm, đời sống và thu nhập của 37 cán bộ, nhà giáo, người lao động đang công tác tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu trong năm 2016 cho thấy, mức tiền lương cao nhất là 9.549.000 đồng/tháng, mức lương bình quân 5.524.000 đồng/ tháng và mức lương thấp nhất là 1.500.000 đồng/tháng. Còn theo số liệu khảo sát tại 121 trường THPT và các đơn vị trực thuộc quản lý của Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An, mức quà Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trung bình cho mỗi cán bộ, giáo viên các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh là 502.000 đồng. Trong đó, cao nhất là 2.000.000 đồng thuộc về Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An. Đơn vị có mức quà tết thấp nhất là 30.000 đồng thuộc đơn vị Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu. Riêng trường THPT Cù Chính Lan (huyện Quỳnh Lưu) không có quà tết do nhà trường không có đủ học sinh, thu không đủ chi. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công đoàn ngành Giáo dục - Sở GD&ĐT Nghệ An cũng có những phần quà hỗ trợ, động viên cho 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người để vui xuân, đón tết.