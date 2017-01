Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc trẻ em

Ngày 14/1, Thượng tá Tô Văn Hậu, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Thanh Thuý (SN 1989), trú tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), để phục vụ điều tra về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Đối tượng Trần Thị Thanh Thuý tại cơ quan điều tra.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 6/1, tại khối 3, thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), xảy ra vụ bắt cóc trẻ em táo tợn. Vào khoảng thời gian trên, trong lúc cháu Hà Mạnh H. (15 tháng tuổi), con anh Hà Mạnh Tuân, trú tại địa chỉ trên, đang chơi trước nhà hàng xóm thì bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc.

Phát hiện sự việc, chị Hà (hàng xóm) đã đuổi theo và tri hô người dân hỗ trợ, tổ chức vây bắt đối tượng, bàn giao cho công an.

Tại CQĐT, bước đầu đối tượng Thuý khai nhận, sau khi từ Vũng Tàu ra huyện Đô Lương (Nghệ An), đến trưa ngày 6/1, thị tiếp tục bắt xe lên thị trấn Mường Xén. Lúc xuống xe, phát hiện cháu H. đang chơi ở vỉa hè, không có người trông coi, Thuý đã bế đứa trẻ bỏ chạy.

Nguyên nhân bắt cóc cháu H. được đối tượng Thuý giải thích, do thấy bé dễ thương, khôi ngô nên muốn bắt cóc đưa về nuôi, chứ không có ý định đem bán.