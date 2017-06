Nghệ An: Cặp tình nhân góp "vốn" đi buôn ma túy

Thời gian gần đây, công an huyện Nghi Lộc phát hiện có một vài đối tượng có hành vi mua bán ma túy hoạt động ở KCN Nam Cấm. Quá trình sàng lọc, cơ quan công an phát hiện Hùng và Dung có liên quan đến việc mua bán này.

An ninh Thủ đô đưa tin, ngày 19/6, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi), trú xã Duy Minh, Duy Tiên (Hà Nam) và Nguyễn Thị Dung (SN 1994) trú phường Nghi Tân, TX Cửa Lò (Nghệ An) khi hai đối tượng này thuê nhà nghỉ và mua ma túy bán lại cho công nhân ở KCN Nam Cấm.