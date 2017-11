Nghệ An: Bé trai 12 tuổi đi xe đạp 250km mới biết mình bị lạc đường

Đi xe đạp quãng đường 250km, Tuấn Anh mới biết mình bị lạc. Nằm ngủ qua đêm tại bến xe bus, Tuấn Anh đã được Công an huyện Diễn Châu đưa về trụ sở chăm sóc và liên hệ với gia đình.

Tuấn Anh được Công an huyện Diễn Châu đưa về trụ sở chăm sóc.

Ngày 1/11, trao đổi với Tiền Phong, Đại úy Nguyễn Đình Việt – Bí thư đoàn Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa mới bàn giao một cháu bé bị lạc đường cho gia đình.

Theo đó, vào chiều 31/10, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một cháu bé có biểu hiện bất thường, nghi là trẻ lạc. Qua trao đổi, cháu bé cho biết là Lê Hữu Tuấn Anh (SN 2005), trú tại Yên Hùng, Yên Định (Thanh Hóa).

“Chiều ngày 30/10, cháu đi xe đạp từ nhà đến thăm nhà chú ruột. Đến chiều ngày 31/10, cháu tới thành phố Vinh và thấy biển hiệu Chợ Vinh thì mới biết là mình bị lạc. Sau đó, cháu từ Vinh đi xe đạp tới huyện Diễn Châu để hỏi đường. Trời tối quá, cháu định ngủ qua đêm ở bến xe bus bên đường thì mấy chú công an đưa về trụ sở cho ăn uống, ngủ nghỉ”, cháu Tuấn Anh chia sẻ.

Gia đình đã đón Tuấn Anh trở về nhà.

Sau khi tìm hiểu thông tin, Đoàn thanh niên Công an huyện Diễn Châu đã liên hệ với Công An Yên Định (Thanh Hóa) để tìm người thân cháu bé. Đến trưa ngày 1/11, anh Lê Hữu Trình (bố cháu Tuấn Anh) đã đến đón con về nhà.

“Cháu bị lạc đi quãng đường 250km, gia đình cũng hoảng hốt đi tìm. Rất may, cháu gặp được các anh Công an huyện Diễn Châu. Khi tôi biết được con mình đang ở đây và được các anh chăm sóc, tôi an tâm hơn rất nhiều”, anh Trình cho biết thêm.