Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch đã có 29 người chết vì TNGT

Ngay trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch - 30/12, trên toàn quốc đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 29 người chết, 32 người bị thương.



Bên cạnh đó, cũng trong ngày 30/12, lực lượng CSGT các địa phương đã tổ chức 985 ca tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, lập biên bản 6.205 trường hợp, ra quyết định xử phạt 5.129 trường hợp với số tiền 4 tỷ 514 triệu 307 nghìn đồng. 845 phương tiện vi phạm bị tạm giữ, 1226 giấy tờ các loại, tước 228 giấy phép lái xe, cảnh cáo 5 trường hợp vi phạm nhẹ.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Trong khi đó, CSGT đường Thủy nội địa đã phát hiện lập biên bản 159 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 140 trường hợp, với số tiền là 143 triệu 500 nghìn đồng, tạm giữ 1 bằng cấp chuyên môn.

Trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia đã nhận được khoảng 30 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng giao thông.

Ngay sau đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.