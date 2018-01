Ngán ngẩm cảnh người hâm mộ U23 Việt Nam bất chấp tính mạng để ăn mừng

Chiến thắng diệu kỳ, không tưởng và khó tin của U23 Việt Nam trước U23 Qatar đã khiến người dân như “phát điên, sướng chưa từng thấy”. Ngay sau khi trận đấu kết thúc không lâu, dù đúng vào giờ tan tầm, hàng vạn người đã đổ ra khắp mọi ngả đường hò reo “Việt Nam vô địch”. Mặc dù đường có tắc tới mấy, nhưng hôm nay hầu hết các khuôn mặt không phải là sự mệt mỏi mà là những nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. Ghi nhận nhiều tuyến phố, dòng xe đông đúc di chuyển hiền hòa cùng tiếng hô vang rầm trời khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn ghi nhận không ít hình ảnh phản cảm của một bộ phận người hâm mộ U23 Việt Nam. Một hình ảnh phổ biến là không ít nam thanh nữ tú để đầu trần phóng nhanh, vượt ẩu, tuýt còi inh ỏi. Đành rằng, ăn mừng chiến thắng là chuyện bình thường, thế nhưng bất chấp nguy hiểm để ăn mừng theo cách của riêng mình, điều đó phần nào làm xấu đi hình ảnh của người hâm mộ. Không chỉ có vậy, vô số người dân còn leo lên nóc các ô tô phất cờ, reo hò. Các thanh niên leo lên nóc, thùng xe tải nhỏ bất chấp nguy hiểm tính mạng. Trao đổi với PV, tối ngày 23/1, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội cho biết: “Dòng người cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành thắng lợi trước đội tuyển U23 Qatar đang đỗ về bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội là rất đông. Lực lượng CSCĐ và CSGT, ANTT… đang làm nhiệm vụ rất khẩn trương, nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người”. Lực lượng CSCĐ đã tập trung 100% quân số đang làm nhiệm vụ ở các tụ điểm nóng để đảm bảo an ninh, ngăn chặn không để xảy ra đua xe, cổ vũ quá khích... Ảnh: Một thanh niên đu lên cửa ô tô đang di chuyển. "Chúng tôi quyết, không để tình trạng nhóm thanh niên quán khích, đua xe, gây náo loạn đường phố, nguy hiểm cho mọi người”, Thượng tá Mẽ nói. Trong ảnh, hai thanh niên leo ngồi trên cửa và nóc ô tô giữa dòng xe đông đúc. Quanh những chiếc ô tô chở kín người này là dòng xe máy ken đặc. Nếu người ngồi trên xe không may rơi xuống thì dễ xảy ra tai nạn thương vong. Một thanh niên còn bấp chấp tính mạng leo đứng trên cột tụ điện.

