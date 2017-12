Ngán ngẩm cảnh chặt chém, xả rác, chơi bóng Galaxy đêm Giáng sinh

Từ khoảng 18h chiều tối nay (24/12), hàng loạt tuyến đường dẫn vào trung tâm Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng do lượng lớn người đổ vào chơi Giáng sinh. Trong ảnh, dòng nước chật ních vất vả nhích từng chút một trên tuyến Nguyễn Trãi. Việc lượng lớn người đổ vào trung tâm khiến nhu cầu trông giữ xe tăng cao, trở thành cơ hội cho một số chủ bãi xe ra sức chặt chém. Ghi nhận của PV Kiến Thức tối nay, các bãi giữ xe được dịp tăng giá chóng mặt, mặc dù treo biển 2-3.000 đồng/lượt, nhưng thực tế khách phải trả 20-30 nghìn. Thậm chí nhiều bãi giữ xe tăng giá lên 50.000/một chỗ giữ. Trong ảnh, lực lượng công an ra quân xử phạt các chủ bãi giữ xe tự ý tăng giá. Cảnh lấn chiếm vỉa hè và và đi vào những bãi cỏ nhan nhản khắp khu vực trung tâm – nơi diễn ra nhiều sự kiện đón Giáng sinh 2017. Bất chấp biển báo “cấm giẫm chân lên cỏ”… …hàng trăm người vô tư giẫm nát cỏ. Và xả rác mọi nơi có thể vứt. Đây là câu chuyện gần như “đến hẹn lại lên”, “năm nào cũng có” mà vẫn chưa tìm ra biện pháp khắc phục Người ta nướng ngô ngay trên vỉa hè, lòng lề đường bất chấp sự an toàn của mình và người khác. Đã có nhiều bài báo nói về hiểm họa thú chơi bóng bay galaxy, tuy nhiên những chùm bóng rực rỡ sắc màu này vẫn xuất hiện nhan nhản trong đêm Giáng sinh. Việc bơm khí bóng bay Galaxy thực hiện ngay trên vỉa hè xung quanh phố đi bộ hồ Gươm. Điều này là rất nguy hiểm vì loại khí bơm vào bóng Galaxy thường là hydro (rẻ tiền, giảm chi phí) dễ xảy ra cháy nổ.

