Ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích trận bán kết U23 Việt Nam

Để tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân trước, trong và sau trận bán kết giữa Đội tuyển U23 Việt Nam và Đội tuyển U23 Quatar diễn ra vào chiều nay (23/1), cũng như tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có Công điện số 02/CĐ-UBATGTQG yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin-Truyền thông và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ diễn ra trên các tuyến giao thông và các khu vực công cộng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ U23 Việt Nam quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục; có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trước, trong và sau khi diễn ra trận thi đấu.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân 2018 theo Công điện 1882/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ và tải trọng phương tiện.