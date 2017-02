Ngắm vẻ đẹp 'hút mắt' của làng mai tiền tỉ ngày đầu năm

Nếu như miền Bắc dùng hoa đào để chưng vào dịp Tết, thì người miền Nam dùng cây mai vàng để giúp mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Đối với người dân phương Nam, ba ngày Tết, trong mỗi gia đình dù giàu hay nghèo, ít nhất cũng có cây mai, như niềm hy vọng. Mai vàng tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Người miền Nam quan niệm, trong ngày Tết mai vàng nhiều lộc, nở đúng lúc giao thừa hay sớm mùng một sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với gia đình trong năm đó. Ở miền Tây, làng mai Phước Định (ở tỉnh Vĩnh Long) nổi tiếng bởi nơi đây sở hữu rất nhiều gốc mai quý hiếm có hàng trăm năm tuổi với giá tiền tỉ. Làng mai vàng Phước Định được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận là làng nghề truyền thống vào tháng 7/2009. Hiện làng mai vàng Phước Định có hơn 150 hộ trồng mai với hơn 550 cây mai đại trên 100 năm tuổi, khoảng 11.000 cây mai trung từ 50 đến 100 năm tuổi, 20.000 cây mai tiểu từ 10 đến 50 năm tuổi, và hàng chục ngàn cây mai nhỏ dưới 10 năm tuổi. Tết còn gì hấp dẫn hơn khi trong nhà có cây hoa mai vàng đua nhau khoe sắc vừa để trang trí, vừa có ý nghĩa mang đến tài lộc đầu xuân. Người dân tin rằng những nụ mai trổ hoa vào đúng thời khắc giao thừa hay ngày mùng 1 Tết sẽ mang đến sự may mắn cho gia chủ. Cây mai vàng ở làng mai Phước Định mọc hoa từ gốc lên ngọn. Cả cây đầy hoa, nhìn vào thấy sự sung túc của gia chủ. Những cây mai có bề hoành gần cả mét. Mai ở miền Nam rất phong phú, đa dạng nhưng riêng ở làng mai Phước Định chỉ trồng giống mai nguyên thuỷ, dáng bonsai chứ không trồng mai ghép. Người miền Nam cho rằng thiếu mai vàng thì không phải Tết. Khó cưỡng lại vẻ đẹp của hoa mai khi đến miền Tây tham quan dịp đầu Xuân.

