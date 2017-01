Ngắm cây mai khủng tiền tỷ phải dùng xe cẩu vận chuyển ở Cần Thơ

Theo tìm hiểu của PV, chủ nhân hiện nay của cây mai “khủng” trên là anh Nguyễn Trung Huy (ngụ ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Anh Huy cho biết, là dân mua bán mai nhiều năm nên khi hay tin, một hộ dân ở thị trấn Trà Ôn (cùng tỉnh Vĩnh Long) muốn bán cây mai vàng tuổi thọ lâu đời nên anh đã nhanh tay đặt mua. Theo anh Huy, cây mai mà anh may mắn mua được là cây mai vàng cổ, có tuổi thọ từ 120-130 tuổi. “Sở dĩ tôi chọn mua cây mai này là vì ngoài đặc điểm thân to, cổ, nó còn có giá trị ở chỗ cây lớn tự nhiên không phải gốc ghép, tháp, không phải chăm sóc bằng phân, thuốc như các cây mai khác bán trên thị trường” – anh Huy nói. Theo anh Huy, cây mai mà anh may mắn mua được là cây mai vàng cổ, có tuổi thọ từ 120-130 tuổi. “Sở dĩ tôi chọn mua cây mai này là vì ngoài đặc điểm thân to, cổ, nó còn có giá trị ở chỗ cây lớn tự nhiên không phải gốc ghép, tháp, không phải chăm sóc bằng phân, thuốc như các cây mai khác bán trên thị trường” – anh Huy nói. Chủ nhân hiện tại của cây mai “khủng” trên tự hào: “Cây này thuộc dạng hiếm có, quý giá hơn cây cổ thụ gấp nhiều lần. Nhiều năm mua bán mai nhưng chưa bao giờ tôi thấy được cây mai lớn như vậy” Sau khi mua tại vườn ở thị trấn Trà Ôn, anh Huy phải thuê 16 người vận chuyển ra đường quốc lộ 54. “Trong quá trình vận chuyển, do cây mai quá lớn và nặng đã vô tình làm sập một cây cầu đá ở nông thôn. Rất may, cuối cùng cây mai cũng được đưa lên xe cẩu 15 tấn đem về TP.Cần Thơ” – anh Huy thông tin. Theo tìm hiểu của phóng viên, sau 3 ngày bứng gốc và vận chuyển đầy vất vả, cây mai hàng trăm năm tuổi trên đã đến TP.Cần Thơ. Cây mai này có chu vi vành trên 1m, với đường kính tán mai lên đến 9m và cao khoảng 4m. Cây mai hiếm thấy này có hoa từ 5-8 cánh (được xử lý ra hoa bằng cách lặt lá tự nhiên). Những người chơi cây kiểng lâu năm khẳng định, cây mai khoảng từ 120-130 năm tuổi và được chủ nhân trước đó chăm sóc tốt. Hiện nay, anh Huy dự định bán lại cây mai vàng quý hiếm này với giá 1,1 tỷ đồng. Tuy chưa tìm được chủ nhân mới nhưng nhiều người đi qua đường Quang Trung đều trầm trồ nhìn và không ngớt lời khen ngợi. "Lão mai" này cũng đang là tâm điểm bình luận của giới chơi mai vàng ngày Tết ở TP.Cần Thơ.

Theo tìm hiểu của PV, chủ nhân hiện nay của cây mai “khủng” trên là anh Nguyễn Trung Huy (ngụ ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Anh Huy cho biết, là dân mua bán mai nhiều năm nên khi hay tin, một hộ dân ở thị trấn Trà Ôn (cùng tỉnh Vĩnh Long) muốn bán cây mai vàng tuổi thọ lâu đời nên anh đã nhanh tay đặt mua. Theo anh Huy, cây mai mà anh may mắn mua được là cây mai vàng cổ, có tuổi thọ từ 120-130 tuổi. “Sở dĩ tôi chọn mua cây mai này là vì ngoài đặc điểm thân to, cổ, nó còn có giá trị ở chỗ cây lớn tự nhiên không phải gốc ghép, tháp, không phải chăm sóc bằng phân, thuốc như các cây mai khác bán trên thị trường” – anh Huy nói. Theo anh Huy, cây mai mà anh may mắn mua được là cây mai vàng cổ, có tuổi thọ từ 120-130 tuổi. “Sở dĩ tôi chọn mua cây mai này là vì ngoài đặc điểm thân to, cổ, nó còn có giá trị ở chỗ cây lớn tự nhiên không phải gốc ghép, tháp, không phải chăm sóc bằng phân, thuốc như các cây mai khác bán trên thị trường” – anh Huy nói. Chủ nhân hiện tại của cây mai “khủng” trên tự hào: “Cây này thuộc dạng hiếm có, quý giá hơn cây cổ thụ gấp nhiều lần. Nhiều năm mua bán mai nhưng chưa bao giờ tôi thấy được cây mai lớn như vậy” Sau khi mua tại vườn ở thị trấn Trà Ôn, anh Huy phải thuê 16 người vận chuyển ra đường quốc lộ 54. “Trong quá trình vận chuyển, do cây mai quá lớn và nặng đã vô tình làm sập một cây cầu đá ở nông thôn. Rất may, cuối cùng cây mai cũng được đưa lên xe cẩu 15 tấn đem về TP.Cần Thơ” – anh Huy thông tin. Theo tìm hiểu của phóng viên, sau 3 ngày bứng gốc và vận chuyển đầy vất vả, cây mai hàng trăm năm tuổi trên đã đến TP.Cần Thơ. Cây mai này có chu vi vành trên 1m, với đường kính tán mai lên đến 9m và cao khoảng 4m. Cây mai hiếm thấy này có hoa từ 5-8 cánh (được xử lý ra hoa bằng cách lặt lá tự nhiên). Những người chơi cây kiểng lâu năm khẳng định, cây mai khoảng từ 120-130 năm tuổi và được chủ nhân trước đó chăm sóc tốt. Hiện nay, anh Huy dự định bán lại cây mai vàng quý hiếm này với giá 1,1 tỷ đồng. Tuy chưa tìm được chủ nhân mới nhưng nhiều người đi qua đường Quang Trung đều trầm trồ nhìn và không ngớt lời khen ngợi. "Lão mai" này cũng đang là tâm điểm bình luận của giới chơi mai vàng ngày Tết ở TP.Cần Thơ.