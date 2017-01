Ngắm cây dâu hàng chục năm tuổi trái sum suê, chín mọng

Ngày 23/1, Hội hoa xuân Đinh Dậu 2017 tại Công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng" đã khai mạc. Sau lễ khai mạc, nhiều người dân thành phố, du khách đi tham quan Hội hoa xuân để tận thấy những loại cây kiểng, bon sai “độc”, lạ. Trong số này, khu vực trưng bày cây ăn quả, rất nhiều người dân đến xem và chụp hình cây dâu tằm với chi chít trái, những quả dâu chín mọng. Chủ nhân cây dâu tằm nặng trĩu quả là anh Đặng Hùng Minh (quê Long An). Theo anh Minh, cây này được trồng trong chậu đã 10 năm và tuổi đời cây dâu này khoảng gần 20 năm. Ghi nhận cây dâu cao gần khoảng 1m, phần dưới gốc đã bị lũa đến thân. Phía trên ngọn, trái dâu nằm san sát. Rất nhiều du khách đến tham quan, ai cũng trầm trồ khen ngợi cây dâu “lạ”. “Cây dâu già làm trái khó những mỗi năm tôi có thể làm dâu ra trái 3 lần để trưng bày đến người xem trong các hội hoa xuân, chợ hoa. Giá bán cây này khoảng 50 triệu đồng”, anh Minh cho biết. “Năm 2015, cây dâu này cũng tham dự Hội hoa xuân Tao đàn và đạt giải bạc về cây ăn quả. Ngoài ra, cây dâu này cũng đoạt 2 giải nhất trong các hội thi ở Long An tổ chức. Tôi thích tạo bon sai cây ăn quả nhưng cây dâu nó dễ chơi và dễ ra trái hơn so với các loại cây khác và khi ra trái nhìn vào cũng rất đẹp mắt nên tôi chọn loại cây này để làm bonsai”, anh Minh nói. Ngoài cây dâu trĩu quả của anh Minh, tại khu vực cây ăn trái còn có cây dâu cũng của nghệ nhân Đặng Minh Khoa (quê Đồng Nai) cũng trĩu quả. Theo anh Minh, dáng cây dâu anh là dáng trực, gốc là cây dâu tằm, cành nhánh ghép dâu tây Đà Lạt và có tuổi đời khoảng 12 năm. Cây đào tiên trong Hội hoa xuân Tao Đàn. Cây me với trĩu quả. Cây dừa 3 ngọn có xuất xứ từ Trà Vinh cũng hội ngộ tại Hội hoa xuân Tao Đàn. Củ khoai khổng lồ, bộ sưu tập lan rừng trong Hội hoa xuân Tao Đàn. Cây cóc trĩu quả được trưng bày khu cây ăn quả.

