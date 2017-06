Ngắm cầu vượt biển dài nhất Việt Nam tuyệt đẹp từ trên cao

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện hiện đã cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9 tới. Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với những kỹ thuật xây dựng lần đầu tiên được thực hiện. Cầu dài 5,44km thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện với tổng chiều dài 15,63km. Điểm đầu nối từ đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (tại nút Tân Vũ) thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An; điểm cuối là cổng cảng Lạch Huyện (cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng) thuộc huyện Cát Hải. Trong đó, phần cầu có chiều dài 5,44km; phần đường dẫn dài 10,19km. Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cầu rộng 16m gồm 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án gần 11.850 tỷ đồng. Sau khi cầu đi vào hoạt động, việc đi lại bằng ô tô giữa đất liền từ TP Hải Phòng sang đảo Cát Hải chỉ mất khoảng 5 phút thay vì mất hàng tiếng đồng hồ đi phà như hiện nay. Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam này không chỉ phục vụ phát triển cảng Lạch Huyện và khu công nghiệp tại Cát Hải, mà còn là tuyến đường tiệm cận đến đảo Cát Bà, cạnh đảo Cát Hải, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch tại Cát Bà. Sau khi hoàn thành, tuyến đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện sẽ là con đường chính huyết mạch vận chuyển hàng hóa cho cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng trong tương lai, mở ra thế vận mới về phát triển cảng biển cho TP và cả khu vực miền Bắc. Cầu hợp long tháng 1/2017, do thi công trụ cầu trên biển nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Phần cầu do công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui Nhật Bản và tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) thi công, hiện đã đạt 99,8% tổng giá trị sản lượng Cầu đạt kỷ lục về độ thông thuyền 100m (độ cao từ mặt nước lúc thủy triều dâng lên so với mặt cầu). Khi cầu hoàn thành, bến phà cạnh đó có thể sẽ không còn hoạt động.

