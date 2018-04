Nạn nhân vụ xe bán tải tông liên hoàn ở TPHCM giờ thế nào?

Kiến Thức, Ban An toàn giao thông TP HCM cho biết, đến thời điểm này tạm xác định có 2 người tử vong, 6 người bị thương trong vụ việc xe bán tải gây tai nạn kinh hoàng khi lao sang trái đường, tông hàng loạt phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1). Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người thương vong lúc rạng sáng 21/4 ở TP HCM. Tối 21/4, trao đổi với PV, Ban An toàn giao thông TP HCM cho biết, đến thời điểm này tạm xác định có 2 người tử vong, 6 người bị thương trong vụ việckhi lao sang trái đường, tông hàng loạt phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1).

“Các nạn nhân tử vong hiện mới chỉ xác định được danh tính một người là anh Phan Võ Hồng Châu, 21 tuổi, ngụ quận Tân Bình và hiện cơ quan Công an đã bàn giao cho người thân lo hậu sự. Riêng nạn nhân tử vong còn lại chưa rõ danh tính, địa chỉ. Hiện thi thể đang lưu giữ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh”, đại diện Ban An toàn giao thông TP HCM, thông tin.

Cũng theo Ban An toàn giao thông TP HCM, vụ tai nạn kinh hoàng làm 5 người đi xe máy khác bị thương. Đến tối nay (21/4), 3 người đã được xuất viện để về nhà tiếp tục theo dõi; còn lại 2 nạn nhân (trong đó có 1 trẻ em) hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

người lái xe gây tai nạn là Chu Nguyên Vinh, 43 tuổi, ngụ tại quận 7, TP HCM cũng bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Bước đầu tài xế khai nhân gây ra tai nạn do đạp nhầm chân ga.

“Qua ghi lời khai nhanh, tài xế Vinh cho biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do đạp thắng lúc dừng chờ đèn đỏ nhưng lại đạp nhầm chân ga. Tuy nhiên đây chỉ là lời khai ban đầu của tài xế và việc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ”, một cán bộ Công an quận 1, cho biết.

Trước đó rạng sáng ngày 21/4, chiếc xe bán tải do tài xế Vinh điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (theo hướng từ cầu Sài Gòn về trung tâm TP HCM). Khi đến gần nút giao với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc phường Bến Nghé, quận 1) thì lao lên dải phân cách rồi phóng qua làn đường ngược lại.

Cú tông khủng khiếp khiến chiếc xe bán tải lộn nhiều vòng rồi đâm thẳng vào nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Tại hiện trường vụ tai nạn, một người đi xe máy chết tại chỗ; nhiều người khác và phương tiện nằm la liệt đã được người dân khẩn trương chuyển vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có cả tài xế Vinh mắc kẹt bên trong xe.