Nam thanh niên tông chết thiếu tá CSGT bị khởi tố

(Kiến Thức) - Công an TP Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng điều khiển xe máy tông CSGT tử vong trên cao tốc

Liên quan đến vụ việc Trung tá Trần Văn Vang (SN 1975, Đội CSGT số 2, Phòng 10, Cục CSGT, Bộ Công an) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 3 mới (đoạn tránh TP Thái Nguyên hướng đường tròn Tân Long – Hà Nội) bị xe máy tông tử vong, chiều ngày 2/12, Đại tá Phạm Thanh Hải – Trưởng Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lái xe gây tai nạn khiến chiến sĩ Vang hi sinh.

Sáng ngày 2/12, Đảng ủy lãnh đạo Cục CSGT - Bộ Công an đã tổ chức tang lễ tiễn biệt Trung tá Trần Văn Vang .

“Bước đầu, đối tượng khai nhận đi xe máy chở 3 lên đường cấm , sau đó nhìn thấy Trung tá Trần Văn Vang ra tín hiệu dừng xe, đối tượng có ý định lao thẳng vào đồng chí Vang để đồng chí Vang tránh ra, nhưng do đối tượng đã uống rượu lại chạy với tốc độ quá cao, không làm chủ được tốc độ nên đã gây ra sự việc đau lòng trên”, Đại tá Hải thông tin.

Trước đó, cơ quan chức năng xác định được 2 trong 3 người ngồi trên xe máy mang BKS 20E1-26609 tông CSGT Trần Văn Vang bao gồm: Lái xe Trương Văn Đạo (23 tuổi) chở Hoàng Văn Trường (24 tuổi, cùng trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).