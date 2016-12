Nam sinh quay 40 clip nữ sinh đang tắm để tống tiền

TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hồ Vũ (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.



Vũ tại thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ. Vũ là sinh viên năm nhất theo học chuyên ngành kế toán (khoa Kinh tế ĐH Cần Thơ). Nam sinh này bị truy tố vì đã quay khoảng 40 clip của 17 nữ sinh đang tắm để tống tiền.



Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 4/2015, Vũ tham gia khóa học giáo dục quốc phòng chung với nhiều sinh viên khác do trường tổ chức tại khu Hòa An (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Lúc này, Vũ nắm được giờ giấc sinh hoạt của các nữ sinh viên nên lẻn vào phòng tắm đặt điện thoại, quay lén cảnh các nữ sinh đang tắm để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Sau khi kết thúc khóa học, Vũ quay về Cần Thơ và do túng tiền nên nam sinh này dùng 2 tài khoản trên mạng xã hội là “Minh Rock” và “Trần Minh” kết bạn với các nữ sinh bị quay clip rồi gửi hình ảnh nhạy cảm, yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản cho Vũ, nếu không sẽ tung các đoạn clip “nóng” lên mạng.

Đối với sinh viên ngành kế toán, Vũ yêu cầu đưa số tiền 5 triệu đồng, sinh viên ngành tài chính Vũ yêu cầu đưa 6 triệu đồng. Vũ đã gửi hình ảnh khỏa thân và ép 17 nữ sinh viên phải đưa tiền cho Vũ.

Khi nhận được những hình ảnh “nóng” của mình các nữ hoảng hốt và rất lo lắng nên báo với Ban giám hiệu Trường ĐH Cần Thơ và nhà trường đã báo công an.

Ngày 26/4, Vũ bị cơ quan công an bắt giữ. Vũ thừa nhận đã gửi tin nhắn ép buộc 17 nữ sinh phải đưa cho mình 92 triệu đồng và mới có 1 người chuyển tiền cho Vũ 1,5 triệu đồng nhưng nam sinh này chỉ mới rút được 500.000 đồng để tiêu xài thì bị bắt.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, cần làm rõ số tiền trong tài khoản của Vũ liên quan đến vụ cưỡng đoạt còn 1 triệu đồng như Vũ khai hay không nên trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Vũ được nhận xét có tính tình hiền lành, đặc biệt nam sinh này là một trong những học sinh được chính quyền địa phương tuyên dương khi đậu ĐH Cần Thơ.

