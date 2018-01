Nam sinh bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng dã man, doạ giết

Hôm nay ngày 9/1, lãnh đạo Phòng GĐ-ĐT huyện mang Thít (Vĩnh Long) xác nhận vụ việc một nam sinh trong đoạn clip bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng đang xuất hiện trên mạng là học sinh của Trường THCS Chánh An (xã Chánh An). Lãnh đạo xã Chánh An cũng xác nhận thông tin trên.



Nam sinh bị đánh là em T.A.H. (13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Chánh An).

Thời điểm xảy ra sự việc, các em vẫn còn mặc đồng phục học sinh và đeo khăn quàng đỏ. Cuối đoạn clip các nữ sinh này còn doạ giết nam sinh.

Được biết, nhóm nữ sinh và nam sinh bị đánh cùng học chung lớp.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã mời phụ huynh các em này đến làm việc và cho các nữ sinh viết cam kết không tái phạm.

Theo lãnh đạo xã Chánh An, nam sinh bị đánh rất hiền nên thường xuyên bị bạn bắt nạt. Còn nhóm nữ sinh đánh bạn là học sinh cá biệt.

Phòng GĐ-ĐT huyện Mang Thít chỉ đạo trường có hình thức xử lý các em học sinh vi phạm theo đúng quy định.