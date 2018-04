Năm Cam đền tội và câu chuyện về phiên tòa nhiều “kỷ lục”

Đền tội

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa luận tội, bản cáo trạng đã kết luận đúng bản chất vụ việc, bị cáo Trương Văn Cam tuy không trực tiếp hành động nhưng thông qua các chứng cứ đã đủ chứng minh y là kẻ chủ mưu. Dẫn giải của công tố viên ít nhiều cũng dựng lên trước mắt mọi người bức tranh rõ nét sự thông đồng giữa Năm Cam và các bị cáo.

Kiểm sát viên trình bày tiếp: “Trong quá trình tham gia xét xử, tôi đã nhiều lần tự đặt ra cho mình câu hỏi, làm sao có thể xảy ra một điều là cùng một lúc có hai án mạng xảy ra chỉ cách nhau thời gian rất ngắn mà kẻ chủ mưu vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ vì đồng tiền mà một ít người từng là sĩ quan công an cấp cao, có nghĩa vụ điều điều tra xét hỏi tội phạm, từng nắm quyền công tố tại các phiên tòa và nhà báo đã bị biến chất làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm pháp luật. Thật đau lòng khi tôi phải nói điều này, nhưng sự thật buộc lòng tôi phải nói như một lời cảnh báo. Không ham tiền, không đam mê vật chất, không đổi cái cao cả cuộc đời mình cho tội lỗi thì không có việc chúng ta, những người thực thi luật pháp phải luận tội để xử nhau. Tôi xin kết thúc lời buộc tội của mình, tin rằng, lúc nghị án, hành vi phạm tôi của từng bị cáo sẽ được phán quyết đúng nhất và khách quan nhất”.

Phiên tòa xét xử Năm Cam là phiên tòa "kỷ lục"

Cuối cùng, bài học cần rút ra lớn hơn bản thân từng tội phạm: sự nhanh nhạy để ứng phó và ứng phó có hiệu quả đối với các băng nhóm tội phạm, sự mua chuộc các quan chức, sự đục ruỗng bộ máy quản lý, trong đó có cả bộ máy thực thi pháp luật... của kẻ xấu. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài mà vụ án dạy cho từ người dân đến người có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý rất nhiều điều, trong tình hình còn phức tạp hiện nay.

Phiên tòa kỷ lục

Phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án Năm Cam là vụ án lớn, số bị can lên tới 155 người, trong đó 107 bị can đang tạm giam, 48 bị can tại ngoại, gồm 24 tội danh khác nhau phải ra trước vành móng ngựa cùng với 238 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong số 155 bị can có 21 người nguyên là cán bộ công chức nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật, 13 sĩ quan công an công an, 3 cán bộ Viện kiểm sát và 5 cán bộ cơ quan hành chính, 17 đảng viên đã khai trừ khỏi Đảng, 10 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Để bảo đảm đủ điều kiện cho công tác xét xử có trên 500 người tham dự, kinh phí tám trăm triệu đồng Việt Nam đã được chi ra nhằm mục đích mở rộng, nâng cấp trang thiết bị cho phòng xử án.

Thẩm phán Bùi Hoàng Danh (Phó Chánh án TAND TP.Hồ Chí Minh) là Chủ tọa phiên tòa. Tham dự phiên tòa còn có 80 luật sư bảo vệ quyền lợi các bị cáo và hai người bị hại là Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Tòa án đã quyết định triệu tập thêm 238 người có liên quan tới vụ án. Các ông Lê Thanh Ðạo (nguyên Viện trưởng VKSND Tối cao); Thân Thành Huyện và Võ Văn Măng (nguyên Phó Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Bông (nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP.Hồ Chí Minh), cùng một số nhà báo khác là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã được triệu tập.

Phiên khai mạc được các đài truyền hình, phát thanh của Trung ương và địa phương tường thuật trực tiếp; 214 nhà báo thuộc 70 cơ quan báo chí trong nước, 18 cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài. Hàng ngàn bút lục, hàng vạn trang hồ sơ về vụ án này được diễn giải, tuyên đọc tại phiên tòa...