Mua 80 kg rùa giá 25 triệu ra sông Sài Gòn phóng sinh

Sáng 20/1, nhiều gia đình ở TP.HCM tìm đến các sông Sài Gòn, Vàm Thuật... để thả cá, chim phóng sinh dịp cúng ông Táo. Chị Ngọc (quận 7) chi 25 triệu đồng để mua khoảng 80 kg rùa mang tới chùa làm lễ phóng sinh. Rùa của chị Ngọc là loại rùa Cần Đước, nhập từ Campuchia về Tây Ninh và chuyển tới TP.HCM bán với giá 400.000 đồng/kg. Con lớn nhất gần 8 kg. Một số người hỗ trợ chị Ngọc vận chuyển số rùa này xuống thuyền ra giữa sông thả nhằm tránh những người dùng chích điện bắt lại. Người phụ nữ sống ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng này chia sẻ chị rất tin vào tâm linh, luôn tránh sát sinh nên 10 năm nay chị thường xuyên đi phóng sinh. "Theo tôi, phóng sinh 10 con hay 1 con cũng có ý nghĩa như nhau, đều cảm thấy lòng mình được thanh thản, thoải mái, cầu mong điều tốt đẹp cho mình và gia đình. Thả được nhiều hay ít cũng là tùy khả năng của mỗi người", chị nói. Cũng trên dòng sông này hôm nay tấp nập người dân đi phóng sinh. Bà Nhung (ngụ quận Bình Thạnh) khấn cầu an trước khi thả xô cá chép xuống nhánh sông tại bến chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh. Chị Hà (ngụ quận Bình Thạnh) hôm nay được nghỉ làm và đi thả hai con cá chép to để cầu an cho gia đình. Ngoài cá chép, cá trê loại bằng ngón tay cái người lớn cũng được nhiều người lựa chọn để phóng sinh vì có thể thả được số lượng nhiều. Cá trê bán ở các chợ có giá 50.000 đồng/kg. Nhiều người lội xuống mép sông thả cá để chúng dễ dàng bơi ra xa nhanh hơn. Hai bên, đối diện chùa Diệu Pháp có hàng chục người chạy ghe dùng chích điện vớt cá khiến những người vừa phóng sinh lo lắng. Bên ngoài ngoài cửa chùa các điểm bán cá hoạt động nhộn nhịp. Bên trong những người hỗ trợ cũng chuyển các xô cá liên tục. Họ nhận thù lao từ tùy tâm của mỗi khách. Lời cầu mong được viết lên mai rùa trước khi phóng sinh. Theo quan niệm của nhiều người, rùa là loài có nghiệp nặng, trường sinh, mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, sống lâu như rùa. Ngoài cá chép, cá trê, cá rô người dân còn phóng sinh các loài chim nhỏ như chim sẻ, sắc ô, chim quan âm... Giá mỗi loài từ 7.000 đến 20.000 đồng/con. Số lượng các loài động vật người dân lựa chọn cũng khác nhau. Trong ảnh, hai vợ chồng ở quận Gò Vấp cầu an cho con trai được khỏe mạnh trước khi phóng sinh hàng chục con cá chép loại nhỏ (giá khoảng 100.000 đồng/kg). Hai thanh niên khác làm nghề buôn bán mua các loài như rùa, cá trê, cá chép loại to và nhỏ, lươn với giá gần 2 triệu đồng. Bà Nguyễn Thanh Thủy (ngụ quận Tân Bình) tìm đến chùa Diệu Pháp để phóng sinh 24 kg cá rô đồng loại nhỏ mua tại chợ. 250 con chim sẻ, chim quan âm, sắc ô, một con rùa, hàng chục cá chép nhỏ và khoảng 40 kg cá trê là số lượng bà Đỗ mua với giá gần 5 triệu đồng để phóng sinh. "Thường xuyên đau ốm nên hôm nay tôi tới chùa để phóng sinh, nguyện sức khỏe cho mình và gia đình", người phụ nữ ngụ quận 1 chia sẻ.

