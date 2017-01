Một người dân nhập viện sau khi làm việc với công an

Những ngày qua, người dân ngụ thị trấn Đắk Hà, đang xôn xao bàn tán về vụ việc anh Lê Văn L. (SN 1971, ngụ thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) phải nhập viện cấp cứu sau khi bị lực lượng công an mời đến trụ sở làm việc.

“Khi công an mời về làm việc, anh L. đang say rượu. Bởi vậy, anh L. “tay đôi” đáp trả không hợp tác. Tôi thấy một đồng chí công an chạy đến quật ngã anh L. rồi “áp tải” lên xe máy đưa về trụ sở. Đến tối, gia đình anh L. nhốn nháo khi thấy anh ấy trở về trong tình trạng thương tích nặng, đau đớn quằn quại. Người nhà mới đưa anh ấy đi cấp cứu ngay trong đêm”, một người dân cho biết.

Chị Huế (vợ anh L.) chia sẻ với PV. Ảnh: Người Đưa Tin.

Trò chuyện với PV, chị Nguyễn Thị Tân Huế (SN 1975, vợ anh L.) cho biết: “Ngày 5/1, anh L. uống rượu ở nhà. Đến khoảng 11h30, anh cự cãi với tôi sau đó đánh đứa con trai là Lê Văn Thịnh (SN 2003). Lúc này, tôi chạy đến can ngăn đứa con trai chạy thoát được ra ngoài gọi điện báo tin cho lực lượng công an thị trấn xuống can thiệp”.

Chị Huế cho biết thêm, khi được đưa về trụ sở công an, chị và chồng mỗi người được đưa vào phòng khác nhau để làm việc làm việc . “Sau khi tôi viết xong bản trường trình sự việc thì được các đồng chí công an cho về. Anh L. đang trong tình trạng say rượu nên bị các đồng chí công an giữ lại để tiếp tục làm việc. Đến khoảng 18h cùng ngày, tôi thấy một người đi xe máy chở anh L. về trước cửa nhà rồi lao xe đi mất hút", chị Huế cho biết.

"Lúc này, anh L. lom khom bước vào nhà một tay ôm bụng, một tay bịt miệng, vào đến trong giường thì nôn thốc ra máu. Tôi có hỏi nguyên nhân, anh L. thều thào bị công an thị trấn đánh rồi nằm ôm bụng kêu gào trong đau đớn. Lo lắng quá, gia đình tôi khẩn trương đưa anh vào bệnh viện tỉnh Kon Tum để cấp cứu”, chị Huế quả quyết.

Trao đổi với PV, bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh L. cho biết: “Bệnh nhân L. nhập viện trong tình trạng vỡ ruột non và phải phẫu thuật gấp, gãy xương quai hàm, lung lay răng số 8, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Bệnh nhân L. có biểu hiện nói nhiều trong tình trạng vô thức”. Hiện tại, bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật khâu ruột non cho bệnh nhân L. và chuẩn bị thực hiện phẫu thuật tái tạo phần xương quai hàm bị gãy”.

Công an thị trấn Đắk Hà làm việc với PV. Ảnh: Người Đưa Tin.

Để rộng đường dư luận, PV tìm đến trụ sở Công an thị trấn Đắk Hà ghi nhận thông tin từ cơ quan này. Trả lời PV, Đại úy Đào Văn Thiêm, Phó trưởng Công an thị trấn Đắk Hà, khẳng định không có chuyện anh L. bị đánh tại trụ sở công an thị trấn.

Đại úy Thiêm cho biết: “Vào ngày 5/1, tôi đảm nhiệm trực lãnh đạo cơ quan. Khi nhận được tin báo, tôi cử 3 công an là Phạm Trung Đoàn, Văn Mạnh Trung và Nguyễn Thế Hùng đến nhà mời anh L. về trụ sở làm việc. Tại đó, anh L. có biểu hiện say xỉn và bất hợp tác”.

Cũng trao đổi với PV, Thiếu úy Nguyễn Thế Hùng cho hay: “Khi chúng tôi đến yêu cầu về cơ quan làm việc, ông L. nồng nặc mùi rượu có biểu hiện bất hợp tác nên buộc anh, em phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế, quật ngã và đưa về trụ sở. Lúc đó, ông L. đang trong tình trạng say rượu, chúng tôi đã mời ngồi dậy làm việc mấy lần nhưng không được, mà còn la lối. Không có chuyện chúng tôi đánh đập ông L.”.