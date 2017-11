Một bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành được cứu sống

Ngày 21/11, tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, các bác sĩ tại Khoa Nội tim mạch của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Đức H. (67 tuổi trú tại Hoàng Thạch, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) bị tắc hoàn toàn động mạch vành.



Theo bệnh viện, trước lúc vào viện người bệnh nhân H thấy xuất hiện đau ngực trái, cơn đau kéo dài hơn 30 phút, đau vã mồ hôi. Đặc biệt người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và hen phế quản. Tiến hành thăm khám, bác sĩ chẩn đoán người bệnh nhồi máu cơ tim cấp và được chỉ định chụp mạch vành xâm lấn qua da để đánh giá mức độ tổn thương.

Qua hình ảnh chụp mạch vành trên thiết bị chụp mạch số hóa xóa nền DSA cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn từ cuối đoạn I động mạch vành phải.

Đoạn động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn (vị trí mũi tên chỉ);

Kíp cấp cứu hồi sức tích cực, can thiệp tim mạch của bệnh viện đã ngay lập tức tiến hành hồi sức tích cực và can thiệp chụp động mạch vành và đặt stent động mạch vành phải cho người bệnh. (Trước khi can thiệp , người bệnh đã có biểu hiện sốc tim, block nhĩ thất cấp 3).

Nhờ sự hồi sức tích cực và can thiệp kịp thời của đội ngũ bác sĩ bệnh viện, ca can thiệp đã thành công, người bệnh được cứu sống.

Động mạch vành phải đã được tái thông sau khi nong và stent (vị trí mũi tên chỉ).

Theo Ths. Bs Hoàng Minh Quang – Phó trưởng khoa Nội tim mạch bệnh viện, cho biết, đây là trường hợp bệnh nặng và rất phức tạp. Trong quá trình can thiệp nhịp tim người bệnh không ổn định đồng thời liên tục tụt huyết áp. Kíp can thiệp đã phải đặt máy tạo nhịp tim tạm thời giúp nhịp tim người bệnh ổn định, dùng thuốc tăng huyết áp để tiến hành can thiệp.

Hiện tại sau 5 ngày can thiệp, người bệnh đã ổn định, không còn tình trạng đau tức ngực. Đây là trường hợp người bệnh có bệnh lý nặng và phức tạp do tắc hoàn toàn động mạch vành và trên nền rất nhiều bệnh lý như huyết áp cao, đái tháo đường, hen phế quản nên nguy cơ tử vong rất cao nhưng đã được các bác sĩ bệnh viện cấp cứu thành công.

Trường hợp của bệnh nhân H. là một trong số rất nhiều người bệnh bị tắc nghẽn động mạch vành đã được cứu chữa thành công.

Qua đó khẳng định kĩ thuật đặt stent động mạch vành là kĩ thuật cao trong điều trị bệnh lý về tim đã được bệnh viện thực hiện thường quy trong 2 năm nay giúp cứu sống nhiều người bệnh.