"Méo mặt" vì nơi khai hội xuân Yên Tử 2017 cách trung tâm quá xa

Khai hội tại chùa Trình, cách xa trung tâm Yên Tử



Theo kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Hội xuân và phục vụ đón khách tham quan Yên Tử, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 của UBND TP Uông Bí do Phó chủ tịch UBND TP, ông Phạm Tuấn Đạt ký, Hội xuân Yên Tử 2017 sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 6/2/2017, tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch.

Do nhiều công trình đang xây dựng dở dang trong khu Di tích danh thắng quốc gia Yên Tử, nhằm đảm bảo không gây mất mỹ quan, mất an toàn cho du khách khi tham gia lễ hội, Ban tổ chức đã quyết định tổ chức khai hội tại chùa Trình Yên Tử (nằm ngay QL 18 thuộc phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - địa điểm cách khá xa so với trung tâm di tích.

Lễ trường khai mạc Hội xuân Yên Tử - chùa Trình Yên Tử (phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) cách xa trung tâm di tích Yên Tử.

Với việc tổ chức lễ khai mạc hội xuân Yên Tử 2017 cách xa trung tâm di tích Yên Tử hơn chục km, nhiều du khách bày tỏ sự lo lắng sẽ bất tiện trong quá trình di chuyển từ chùa Trình – nơi tổ chức lễ khai mạc - đến trung tâm di tích và lên chùa Đồng (Yên Tử).

Trong khi các cơ quan chức năng đang khẩn trương chuẩn bị mọi công tác phục vụ cho việc tổ chức hội xuân, PV Kiến Thức đã khảo sát tại khu vực di tích Yên Tử trước thời điểm diễn ra hội xuân khoảng một tháng. Đường dẫn từ chùa Trình Yên Tử tới nhà ga cáp treo trong di tích Yên Tử khoảng hơn 10km. Trên tuyến đường này có một số đoạn đang thi công làm đường nên khá bụi bặm.

Tại khu vực dưới chân núi Yên Tử, nhiều công trình đang được Công ty CP phát triển Tùng Lâm tiến hành thi công xây dựng nên còn rất ngổn ngang các vật liệu xây dựng. Vì thế, đường lên Yên Tử cũng khó khăn hơn so với mọi năm. Ngay trong kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Hội xuân 2017 và phục vụ đón khách tham quan Yên Tử, UBND TP Uông Bí cũng nhấn mạnh đến việc đầu tư cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ cho Lễ khai mạc và tổ chức Hội xuân Yên Tử năm 2017 như hệ thống biển hướng dẫn (bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt) từ điểm bắt đầu đến điểm cuối cùng trong khu di tích Yên Tử, bến xe dốc Hạ Kiệu…Thực hiện che chắn các công trình xây dựng trong khu di tích, đảm bảo không gây mất mỹ quan, mất an toàn cho du khách khi tham gia lễ hội.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Trọng Thanh - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm - cho biết: “Để phục vụ du khách đến Yên Tử dịp hội xuân năm nay, chúng tôi sẽ mở tạm một con đường xuyên qua công trường đang xây dựng. Phương án này cũng đã được UBND TP Uông Bí chấp nhận. Để giảm tải, khi vào, du khách sẽ đi theo một đường và khi ra sẽ đi đường riêng khác. Năm nay, tất cả các xe đến lễ hội đều dừng đỗ tại bãi xe ngoài hết (năm trước vừa bãi ngoài, vừa bãi xe trong), sau đó các đại biểu và du khách sẽ đi xe điện vào khu vực di tích Yên Tử. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành lắp các biển chỉ dẫn, chỉ hướng phục vụ cho du khách. Mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành và sẽ sớm hoàn tất. Tại khu vực công trường có đường đi qua, chúng tôi sẽ giăng bạt để không ảnh hưởng đến du khách và quá trình thi công các công trình vẫn sẽ được triển khai bình thường”.

Khẩn trương chuẩn bị công tác phục khai hội Yên Tử

Theo thông tin từ Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, lễ khai Hội xuân Yên Tử 2017 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động như Lễ dâng hương cúng Phật, tri ân công đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, bái Tổ Trúc Lâm; văn nghệ diễn xướng tái hiện sự tích lịch sử, văn hóa tâm linh, những huyền thoại về Tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm tôn kính; Lễ Đóng dấu thiêng, Nghi lễ Gióng chuông, thỉnh chuông. Ngoài ra, Ban tổ chức lễ hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa bao gồm: tổ chức các trò chơi dân gian như chọi gà, kéo co, ném còn; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng lân, võ thuật; biểu diễn nghệ thuật tại nhà ga 1 cáp treo và triển lãm hoa mai vàng Yên Tử.

Hiện nay, Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng về công tác xây dựng chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong khu di tích. Kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, các hoạt động dịch vụ tại khu vực bến xe quay đầu dốc Hạ Kiệu và đường vào các nhà ga cáp treo. Kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, hoạt động dịch vụ, trông giữ phương tiện, vệ sinh môi trường tại khu vực chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực.

Cụ thể, BTC đã đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban quản lý dự án tôn tạo Yên Tử, hoàn thành các công trình phục vụ Hội xuân năm 2017: chỉnh trang sân khai hội tại bến xe chùa Trình đảm bảo sạch đẹp. Phối hợp với Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử và Công ty CP Phát triển Tùng Lâm tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh lễ hội, không đốt hương trong chùa, không để gài tiền, xoa tiền lên tượng, không dâng lễ mặn vào chùa, không mặc trang phục quần áo phản cảm vào chùa. Triển khai chỉnh trang toàn bộ khu vực tiếp nhận công đức, hòm đựng tiền giọt dầu, tiền công đức đảm bảo theo mẫu thống nhất và đúng quy định... Thống nhất phương án quản lý tổ chức các hoạt động dịch vụ tại chùa Trình (trông giữ xe, vệ sinh môi trường, bán hàng, xe ôm, xe taxi), quản lý hoạt động dịch vụ chụp ảnh tại Quảng trường tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông...

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, UBND TP Uông Bí đã giao Công an thành phố chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án thực hiện hiệu quả trong việc chủ trì phối hợp với Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Công ty CP phát triển Tùng Lâm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND phường Phương Đông, UBND xã Thượng Yên Công trong công tác phối hợp ngăn chặn tình trạng chặn xe, ép khách tại khu vực ngã ba Dốc Đỏ, bến xe quay đầu, xử lý nghiêm các hoạt động cò mồi, cờ bạc, bán hàng rong, đổi tiền lẻ, bán hàng dược liệu kém chất lượng dọc tuyến hành hương Khu di tích, các hành vi lôi kéo, đeo bám khách thiếu văn minh lịch sự, các phương tiện xe ôm, xe taxi đậu đỗ không đúng quy định và các hành vi gây mất an ninh trật tự tại Khu di tích. Đồng thời, lập phương án, bố trí đủ lực lượng triển khai phân luồng, phân tuyến; hướng dẫn đảm bảo giao thông tại khu vực ngã ba Dốc Đỏ, tuyến đường vào khu di tích Yên Tử; Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường vào khu di tích Yên Tử, đặc biệt những ngày thứ bảy, chủ nhật tháng Giêng.

Bên cạnh đó, UBND TP Uông Bí cũng tăng cường quản lý Nhà nước tại khu di tích về công tác bảo vệ rừng đặc dụng, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng cò mồi, ép khách, mê tín dị đoan, ăn xin… tại khu di tích Yên Tử.

Hội xuân Yên Tử diễn ra từ tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch. Dự kiến, hội xuân Yên Tử năm nay sẽ đón trên 2 triệu lượt khách về dự hội.

Một số hình ảnh về khu vực dưới chân trung tâm di tích Yên Tử trước thời điểm khai hội xuân 2017: