Mẹ chồng tạt axit vào mặt con dâu chết vì kiệt sức

Cái chết của người mẹ chồng tạt axit vào mặt con dâu được người nhà nhận định bà chết do kiệt sức.

Sự việc mẹ chồng tạt axit vào mặt con dâu xảy ra ở thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình khiến dư luận đặc biệt quan tâm mấy ngày qua.

Mẹ chồng tạt axit vào mặt con dâu là bà Lê Thị An (SN 1959). Mới đây công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận, bà Lê Thị An đã chết tại nhà riêng.

Cụ thể, người nhà phát hiện bà An đã tử vong vào khoảng 7h sáng ngày 14/1. Công an huyện Quảng Ninh đã đến hiện trường sau khi nhận tin báo.

Người nhà cho biết, bà An mắc bệnh tiểu đường rất nặng từ trước và nhận định nạn nhân chết do kiệt sức vì bệnh tật.

Chị Nguyễn Thị Hằng bị mẹ chồng Lê Thị An tạt axít. (Ảnh DV) Một lãnh đạo công an huyện Quảng Ninh cho biết, người nhà bà An đã yêu cầu không mổ tử thi và cam kết không khiếu nại thêm nên cơ quan này đã dừng mọi công tác điều tra.



Trước đó, tối 1/1, sau khi xảy ra cãi vã với con dâu, bà An đã dùng ca axit tạt vào mặt con dâu là Nguyễn Thị Hằng (36 tuổi) khiến chị này phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ kết luận, nữ bệnh nhân bị bỏng kết mạc cả 2 mắt kèm theo một số vết bỏng nhẹ trên cơ thể. Người con dâu sau khoảng 10 ngày điều trị đã xuất viện về nhà.

Anh Phùng Xuân Ph. (SN 1983, chồng chị Hằng) cho hay: “Axit mà mẹ hắt vào người vợ tôi không phải lấy ở tiệm vàng của gia đình, vì tôi quản lý nên biết tiệm không bị mất.

Sau khi xảy ra sự việc, anh phải gửi 3 đứa con cho ông bà ngoại để có thời gian chăm sóc vợ.

“Chúng tôi cũng dự định không về ở đó nữa, cả gia đình tôi sẽ về sống với bố mẹ vợ trong lúc chờ xây nhà mới”, anh Ph. cho hay.