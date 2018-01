Mâu thuẫn buôn bán quần áo, nữ sinh Thanh Hóa bị rạch mặt dã man

Ngày 6/1/2018, trao đổi với PV, anh Đỗ Mạnh Cường (thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) cho biết, khoảng 10h40 ngày 19/12/2017, em gái anh là Đỗ Thị P. L. (SN 2001, nữ sinh lớp 11 Trường PTTH Như Thanh) đi học về, ghé qua quầy bán quần áo của mẹ anh - bà Đỗ Thị Thủy ở chợ Bến Sung và được mẹ thông tin, chị Trịnh Thị V. (con gái bà Hạnh - chủ hộ kinh doanh quần áo đối diện cửa hàng nhà anh Cường) nói P.L ăn cắp mẫu quần áo của nó để mua bán...



Bức xúc vì thông tin sai sự thật, hai bên lời qua tiếng lại, em gái anh Cường bị bà Hà Hạnh và chị Trịnh Thị V. hành hung.

Nữ sinh P.L bị hành hung rách má.

Theo đó, bà Hạnh dùng móc sắt quần áo phi vào người chị P.L, còn con bà Hạnh cầm kéo đâm xuyên cánh tay phải, sau đó đâm rách mặt P.L.

Ngay sau đó nữ sinh Thanh Hóa P.L được đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Như Thanh (Thanh Hóa). Tại đây, P.L tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị vết thương.

“Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ cho biết vết thương của em gái tôi dài 14cm, sâu 0,5cm, toàn bộ má trái kéo dài đến tai, tai trái. Đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an thị trấn Bến Sung và cơ quan công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Gia đình ông Trịnh Văn Reo và bà Hạnh vẫn chưa sang nhà em gái tôi xin lỗi hay bồi thường thiệt hại”, anh Cường thông tin.

Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) cho hay: Hai nữ sinh P.L và Trịnh Thị V. có mâu thuẫn và xảy ra xô xát tại chợ Bến Sung. “Khi xảy ra xô xát, một học sinh đã dùng kéo đâm rách mặt học sinh kia từ má đến tai”, ông Hòa thông tin.

Theo ông Hòa, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an thị trấn Bến Sung đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và báo cáo công an huyện giải quyết vụ việc. “Vụ việc gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của cháu học sinh nên chúng tôi đã báo cáo công an huyện về điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Hòa nói.

Trong khi đó, Trung tá Trần Hùng Vương - Trưởng Công an huyện Như Thanh cho hay: “Chúng tôi đang làm đúng quy trình, có thể sang đầu tuần chúng tôi sẽ có quyết định khởi tố vụ án”.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.