Manh mối quý giá từ chiếc bánh kem trong vụ giết người bí ẩn

Liên quan tới vụ giết người nghiêm trọng xảy ra đã hơn 2 tháng qua khiến anh Nguyễn Tấn Đại (24 tuổi, quê huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) thiệt mạng, cơ quan điều tra Quận 9, TP HCM mới đây đã tìm ra được những manh mối quan trọng có thể giải mã được kẻ sát nhân và những người có liên quan vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật.

Đêm sinh nhật “tử thần”

Hiện trường vụ truy sát trước quán karaoke Nhạc Việt, quận 9, TP HCM. Ảnh Minh Thắng/CAO. Tối ngày 13/6, ngay sau khi đi làm về, anh Nguyễn Tấn Đại (trú trọ tại quận 9, TP HCM) háo hức đến quán karaoke Nhạc Việt (đường số 61, phường Phước Long B, quận 9) để cùng nhóm bạn dự sinh nhật người bạn thân.

Trong lúc vui vẻ ca hát, nhóm anh Đại đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm khoảng 10 nam, nữ thanh niên cũng đang tổ chức sinh nhật tại phòng karaoke cạnh bên. Dù sau đó 2 bên đã được nhân viên quán giảng hòa, tuy nhiên nhóm đối thủ của anh Đại vẫn ầm thầm ra khu vực bãi giữ xe chờ quyết chiến.

Gần 0h rạng sáng hôm sau (14/6), khi anh Đại và nhóm bạn ra về thì bất ngờ các đối tượng xông đến, gây ra cuộc hỗn chiến gây náo loạn cả khu vực. Anh Đại đã bị 1 thanh niên dùng vỏ chai bia đập vỡ, đâm vào nách khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Anh Đại đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Mịt mờ và…lóe sáng

Chiếc bánh kem ăn dở của nhóm đi chung với hung thủ được lực lượng Công an thu giữ. Điều đáng nói là sau khi nạn nhân Đại tử vong, vụ việc mới được gia đình nạn nhân và chủ quán karaoke Nhạc Việt trình báo đến cơ quan điều tra Công an quận 9.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án, nhà chức trách gặp nhiều khó khăn khi hiện trường bị xáo trộn hoàn toàn vì thời điểm xảy ra vụ án tại hiện trường trời có mưa, xe cộ qua lại đông đúc nên dấu vết bị xóa, Công an chỉ thu được một ít mảnh vỡ thủy tinh của chai bia nghi là hung khí gây án. Ngoài ra nhóm bạn của nạn nhân cũng như nhân viên quán karaoke không ai biết gì về lai lịch của nhóm thanh niên gây án, chỉ biết chúng có sử dụng phương tiện là 2 xe Air Blade mang biển số tỉnh Bình Định (77) và 1 xe Suzuki Spore biển số Đà Nẵng (43K).

nhóm gây án có một số cô gái trẻ đang là sinh viên của Trường Cao đẳng Công thương TP HCM (gần hiện trường vụ án). Tuy nhiên dù lực lượng Công an cùng Ban giám hiệu nhà trường đã làm công tác vận động, kêu gọi những nữ sinh có liên quan, biết gì về kẻ gây án…cung cấp thông tin cho CQĐT nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự hợp tác. Hình ảnh 2 cô gái trẻ đến tiệm bánh kem trên đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9 đã được camera ghi lại. Quá trình điều tra, các trinh sát hình sự Công an quận 9 đã xác định, trongđang là sinh viên của Trường Cao đẳng Công thương TP HCM (gần hiện trường vụ án). Tuy nhiên dù lực lượng Công an cùng Ban giám hiệu nhà trường đã làm công tác vận động, kêu gọi những nữ sinh có liên quan, biết gì về kẻ gây án…cung cấp thông tin cho CQĐT nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự hợp tác.

Một chi tiết đặc biệt quan trọng sẽ giúp lực lượng Công an sớm phá nhanh vụ án khi mới đây camera tại một tiệm bánh kem trên đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9 đã ghi lại khá rõ nét hình ảnh 2 cô gái trẻ (có khả năng là sinh viên trường Cao đẳng nói trên) đến đặt mua bán kem mừng sinh nhật bạn có tên “Tráng Nguyễn” vào tối ngày 13/6.

Làm việc với CQĐT, chủ tiệm bánh kem cho biết: “Khoảng 21h33 ngày 13/6, có 2 cô gái trẻ đi xe máy đến mua bánh kem tặng sinh nhật bạn và yêu cầu ghi trên bánh chữ “Tráng Nguyễn” và số “13-06”.

Điều đáng nói là sau khi vụ án xảy ra, các trinh sát đã thu được 1 chiếc bánh kem ăn dở của nhóm đi chung với hung thủ, bị vứt trong thùng rác. Trên mặt bánh có 2 cây nến số 28 và dòng chữ “Tráng Nguyễn”. Phía ngoài vỏ hộp có ghi rõ địa chỉ bán bánh là 1 tiệm trên đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9.

“Hiện đoạn clip đã được gửi về các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để phân tích dữ liệu, nhận diện hình ảnh. Chắc chắn trong thời gian tới, nhận dạng 2 cô gái trẻ có liên quan sẽ có kết quả và vụ án chắc chắn sẽ được phá. Ngay bây giờ, CQĐT Công an quận 9 kêu gọi 2 cô gái mua bánh kem hãy đến Công an trình diện, nếu có tính lẩn trốn, không tố giác tội phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, đại diện Công an quận 9, cho biết.