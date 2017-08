Mãn nhãn vẻ đẹp 3 miền trên tường trường mầm non ở TPHCM

Những ngày này, trong không khí chuẩn bị bước vào năm học mới 2017 - 2018 rộn rã, người qua lại gần giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy nhiều hình ảnh đầy màu sắc tuyệt đẹp trãi dài trên bức tường trường mẫu giáo SAPA ven đường. Được biết đây là dự án làm đẹp trường học ở TP HCM do 1 công ty sơn tài trợ. Suốt nhiều ngày qua, các nhân viên mỹ thuật đang tất bậc sơn vẽ để kịp hoàn thành toàn bộ bức tường dài hàng chục mét đúng vào ngày khai giảng năm học mới 5/9 sắp tới. Trãi dài trên bức tường trường mẫu giáo SAPA là hình ảnh biểu tượng 3 miền Bắc - Trung - Nam hội tụ. Hình ảnh hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm), biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Hình ảnh đầy màu sắc về những thửa ruộng bậc thang ở vùng Đồng bằng Bắc bộ. Chưa hết ấn tượng với những phong cảnh đầy màu sắc ở phía Bắc, người xem lại được mãn nhãn khi chiêm ngưỡng phong cảnh Chùa Cầu ở Hội An, tỉnh Quảng Nam thuộc miền Trung nước ta. Ảnh sôi động, rực rỡ ánh đèn ở "Hòn ngọc viễn đông" TP HCM với những tòa nhà, công trình trọc trời tạo cho người xem cảm giác vô cùng thích thú. Những chiếc thuyền chở đầy lúa lướt trên sông buổi chiều tà miêu tả cuộc sống thanh bình của người dân Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long được thể hiện sống động qua tranh vẽ trên bức tường trường mẫu giáo SAPA. Nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh về thế giới trẻ thơ tạo cảm giác thích thú cho các bé mầm non khi đến trường. "Chắc chắn hàng ngày khi được cha mẹ đưa đi học, những đứa trẻ sẽ rất thích thú, háo hức khi ngôi trường của mình có những hình ảnh tuyệt đẹp đầy màu sắc như thế này", chị Triều Thanh, một người dân ngụ phường Bến Thành, quận 1, chia sẻ.

