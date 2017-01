Màn giả điên của kẻ đột nhập nhà riêng, sát hại cháu bé

Sau 43 ngày tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Cẩm Giàng đã lật tẩy màn giả điên của Thăng, buộc kẻ thủ ác phải khai nhận hành vi phạm tội giết người.

Lúc 6h15 ngày 5/12/2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an huyện Cẩm Giàng về vụ trọng án xảy ra tại thôn Hòa Tô. Nạn nhân là cháu Đặng Văn Khang (SN 2007) tử vong trên giường, với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt...

Có mặt tại hiện trường vụ trọng án, Thượng tá Mai Thế Oanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Cẩm Giàng không khỏi đau lòng, trước cảnh người đầu bạc phải tiễn đưa người tóc còn xanh. Không ai bảo ai, họ quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất để trả lại sự bình yên cho địa bàn; đồng thời cũng là sự an ủi đối với những người thân trong gia đình cháu bé vô tội.

Bên cạnh việc tỷ mỷ lấy lời khai của gia đình người bị hại, các nhân chứng, lực lượng trinh sát đã tiến hành rà soát các đối tượng nổi, nghi vấn trên địa bàn có biểu hiện trộm cắp tài sản; các đối tượng có mâu thuẫn với gia đình người bị hại...