Lời khai lạnh người của nghi phạm giết con trai hơn 1 tháng tuổi

Chiều 14/6, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức về nguyên nhân khiến bé trai hơn 1 tháng tuổi - V.VA. (33 ngày tuổi) là con của anh Vũ Hoàng H (SN 1988) và Phan Thị Trinh (SN 1997) trú ở thôn Đình (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) tử vong trong chậu nước tắm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ những chứng cứ, bằng chứng thu thập được, cơ quan công an xác định Trinh chính là người đã có hành vi giết chết con trai mình. Tại cơ quan công an, Trinh đã thừa nhận hành vi của mình. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 6h ngày 12/6, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Thạch Thất về việc cháu V.A (sinh ngày 10/5/2017) tử vong bất thường trong chậu nước. Kết quả điều tra cho thấy, cháu V.A. tử vong do bị ngạt nước, trên tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Đặc biệt, ở bậc cầu thang ngoài trời từ tầng 1 đến tầng 2 của gia đình có dòng chữ bí ẩn lạnh lùng “Tao sẽ giết cháu mày Lăng”. Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã xác định được Phan Thị Trinh chính là nghi phạm. Tại cơ quan công an, Trinh khai, ngày 12/6, vẫn như mọi ngày, cháu V.A ngủ thì Trinh đặt con nằm trên giường, bên trong cùng sát tường, còn Trinh nằm giữa, anh H. (chồng của Trinh) nằm bên ngoài. Đến khoảng 2h sáng Trinh tỉnh giấc vì con khóc, Trinh cho con bú khoảng 5 phút thì cháu V.A ngủ tiếp. Trinh đặt con xuống giường và đi ngủ. Tuy nhiên, sau đó, Trinh lại tỉnh dậy và bế con từ phòng ngủ ra gần cầu thang lối lên tầng 2, khi thấy chậu nước hàng ngày tắm cho con đầy nước, Trinh liền thả cháu vào chậu trong tư thế sấp mặt xuống đáy chậu rồi đi xuống nhà vệ sinh tầng 1, sau đó lên phòng ngủ ở tầng 2 ngủ như bình thường. Trong lúc Trinh đi lên tầng 2 thấy cục than hoa, Trinh liền viết dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" bằng chữ in hoa rồi lên giường đi ngủ cho đến khi ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, bố chồng) phát hiện sự việc nhưng không cứu được cháu nội nữa. Theo cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, nguyên nhân khiến Phan Thị Trinh sát hại chính con mình do chị này mắc bệnh trầm cảm nặng, nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Đây cũng là căn bệnh mà nhiều bà mẹ sau sinh mắc phải. Vụ việc xảy ra khiến hàng trăm người dân ở xã Hữu Bằng hoang mang, bức xúc hơn khi họ biết Trinh chính là người mẹ ra tay sát hại con mình. Được biết, trong sáng 14/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP Hà Nội đã dẫn giải Trinh về tiến hành thực nghiệm hiện trường. Những người dân xã Hữu Bằng biết được sự thật đều cảm thấy xót xa cho cháu bé vô tội. Một số người vào trang cá nhân Facebook của Trinh để xem lại những tấm ảnh của cháu bé lần cuối. Người dân tập trung rất đông tại khu vực nhà của anh H. và Trinh khi cơ quan công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án. Khắp các lối dẫn vào nhà vợ chồng anh H. và Trinh cùng sống đều chật kín người dân đến theo dõi vụ việc. Cơ quan công an Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

