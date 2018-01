Lời khai của "yêu râu xanh" Việt kiều hiếp dâm cô gái 21 tuổi

Bước đầu, tại cơ quan công an, người đàn ông Việt kiều khai nhận đã lợi dụng lúc cô gái say xỉn không về được để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 4.1, Công an huyện Long Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Vương Tấn Đạt (SN 1984, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, mang 2 quốc tịch Việt Nam và Phần Lan) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Chiều 31.12.2017, Đạt và chị Hoa cùng với nhóm bạn đi nhậu ở vực ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến khoảng 19h cùng ngày, chị Hoa do say xỉn nên không tự đi về được. Tranh thủ lúc này, Đạt đã thực hiện hành vi hiếp dâm chị Hoa. Sau khi tỉnh rượu, chị Hoa phát hiện mình bị xâm hại nên đã báo công an.

Đến 23h cùng ngày, Đạt đã tới cơ quan công an đầu thú.